Narcotest sorpresa a la cúpula policial: una medida que abre debate

image

Además del control puntual, la normativa que respalda esta medida prevé que los narcotests puedan realizarse de manera periódica y sin aviso previo, con un esquema de seguimiento jerárquico. Los análisis estarán a cargo de laboratorios externos y los resultados serán elevados por una cadena institucional que alcanza a las máximas autoridades del Ejecutivo provincial.

image

El esquema también contempla la incorporación de estos exámenes como requisito en los procesos de ingreso y ascenso dentro de la Policía y el Servicio Penitenciario. En los casos en que se detecte consumo problemático, se priorizará la intervención desde el sistema de salud, aunque la normativa establece restricciones claras para quienes ocupen cargos sensibles o de mando.

La implementación de este tipo de controles busca reforzar la confianza pública en las instituciones de seguridad y establecer un criterio de ejemplaridad desde los niveles jerárquicos más altos, evitando prácticas discrecionales y fortaleciendo los mecanismos de control interno.

image

La medida no pasó desapercibida y abrió un debate que trasciende las fronteras provinciales. En ese contexto, surge el interrogante sobre si un esquema similar podría ser aplicado en San Juan, donde en reiteradas oportunidades se ha planteado la necesidad de fortalecer los controles, la transparencia y la formación dentro de las fuerzas de seguridad.

La experiencia reciente plantea un precedente concreto y deja abierta la discusión sobre la viabilidad política, legal y operativa de avanzar con controles antidrogas sorpresivos en las estructuras jerárquicas policiales, como parte de una estrategia integral de seguridad y confianza institucional.