Una ola gigante sorprendió a turistas y dejó un muerto en la Costa Atlántica

Una ola de gran magnitud sorprendió a turistas en Santa Clara del Mar, provocó una muerte, dejó decenas de heridos y obligó a evacuar las playas de la zona.

Un fenómeno meteorológico extremo sorprendió este lunes a decenas de turistas en la Costa Atlántica y dejó un saldo trágico en Santa Clara del Mar, donde un hombre murió tras ser arrastrado por una ola de gran magnitud. Además, otro hombre sufrió un infarto y permanece internado.

El episodio fue confirmado por Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, quien informó que el evento dejó 35 personas heridas, en su mayoría con golpes leves. Según testigos, la ola habría alcanzado hasta cinco metros de altura.

image

De acuerdo a los primeros datos, la víctima fatal habría golpeado su cabeza contra las rocas luego de ser empujada por la fuerza del mar. Guardavidas del lugar lograron asistirlo y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos, pero no pudieron salvarle la vida.

Evacuación y asistencia

Turistas que se encontraban en la playa California Beach relataron que el mar se retiró repentinamente y luego avanzó con gran violencia, arrastrando bolsos, sombrillas y reposeras, lo que generó momentos de extrema tensión entre los presentes.

La magnitud del episodio llevó a las autoridades a evacuar de manera preventiva todas las playas de la zona, mientras los equipos de Defensa Civil recorrían los centros de salud para relevar el estado de los heridos.

“Hay una persona fallecida, un joven, que aparentemente fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas”, explicó García en declaraciones televisivas, y agregó que se trató de un evento “imprevisible”, vinculado a las denominadas olas vagabundas o mini tsunamis.

Un fenómeno sin explicación concluyente

Según detallaron las autoridades, este tipo de eventos no tiene una causa científica confirmada y tampoco puede predecirse con precisión su repetición. García recordó que un episodio similar ocurrió hace algunos años en Mar del Plata, aunque sin víctimas, debido a que se produjo durante la noche.

Uno de los guardavidas que participó del operativo de rescate, Maximiliano Prensky, describió la situación como “impactante”. “El mar se retiró y volvió con una fuerza impresionante. Empezamos a sacar a la gente del agua, había miles de personas. Fue tremendo”, relató.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan la adopción de nuevas medidas de seguridad en otras localidades de la Costa Atlántica.

