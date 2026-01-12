Una ola gigante sorprendió a turistas y dejó un muerto en la Costa Atlántica

Evacuación y asistencia

Turistas que se encontraban en la playa California Beach relataron que el mar se retiró repentinamente y luego avanzó con gran violencia, arrastrando bolsos, sombrillas y reposeras, lo que generó momentos de extrema tensión entre los presentes.

La magnitud del episodio llevó a las autoridades a evacuar de manera preventiva todas las playas de la zona, mientras los equipos de Defensa Civil recorrían los centros de salud para relevar el estado de los heridos.

“Hay una persona fallecida, un joven, que aparentemente fue empujado por el agua y golpeó contra las rocas”, explicó García en declaraciones televisivas, y agregó que se trató de un evento “imprevisible”, vinculado a las denominadas olas vagabundas o mini tsunamis.

Un fenómeno sin explicación concluyente

Según detallaron las autoridades, este tipo de eventos no tiene una causa científica confirmada y tampoco puede predecirse con precisión su repetición. García recordó que un episodio similar ocurrió hace algunos años en Mar del Plata, aunque sin víctimas, debido a que se produjo durante la noche.

Uno de los guardavidas que participó del operativo de rescate, Maximiliano Prensky, describió la situación como “impactante”. “El mar se retiró y volvió con una fuerza impresionante. Empezamos a sacar a la gente del agua, había miles de personas. Fue tremendo”, relató.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y no descartan la adopción de nuevas medidas de seguridad en otras localidades de la Costa Atlántica.