Un allanamiento en Chimbas cambió de rumbo tras hallar cultivo de marihuana

El operativo buscaba un arma por una causa de lesiones graves, pero terminó con el hallazgo de 51 plantas de marihuana y la intervención de la Justicia Federal.

Un operativo policial realizado en el departamento Chimbas tuvo un desenlace inesperado y terminó derivando en una causa de carácter federal. El procedimiento fue encabezado por personal de la División UFI Genérica, en el marco de una investigación por lesiones graves y portación de arma de fuego.

La medida fue ordenada dentro de un legajo fiscal con intervención del fiscal Alejandro Mattar y se llevó a cabo durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada en Villa Alonso, sobre calle 25 de Mayo, a pocos metros de Jujuy.

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa no se logró dar con el arma de fuego que se buscaba ni tampoco se concretaron detenciones vinculadas directamente a la causa original. Sin embargo, el procedimiento tomó un giro inesperado cuando los efectivos encontraron 51 plantas de marihuana en el interior del inmueble.

Intervención federal

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al Departamento de Drogas Ilegales, lo que derivó en el ingreso de la causa en el ámbito de la Justicia Federal.

Como consecuencia, un hombre identificado como Jorge Ferreyra, de 46 años, quedó vinculado a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y producción de estupefacientes. El sospechoso fue puesto a disposición del Juzgado Federal de turno.

Las fuentes aclararon que no se logró localizar a la persona que se buscaba originalmente, ni se secuestraron armas de fuego durante el allanamiento, realizado en una vivienda de adobe con puerta azul y persianas metálicas grises.

De este modo, un procedimiento que inicialmente apuntaba a esclarecer un hecho de violencia terminó derivando en una causa por drogas, ahora bajo la órbita federal.

