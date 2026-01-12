Un allanamiento en Chimbas cambió de rumbo tras hallar cultivo de marihuana

Intervención federal

Ante el hallazgo, se dio inmediata intervención al Departamento de Drogas Ilegales, lo que derivó en el ingreso de la causa en el ámbito de la Justicia Federal.

Como consecuencia, un hombre identificado como Jorge Ferreyra, de 46 años, quedó vinculado a una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737, que sanciona la tenencia y producción de estupefacientes. El sospechoso fue puesto a disposición del Juzgado Federal de turno.

Las fuentes aclararon que no se logró localizar a la persona que se buscaba originalmente, ni se secuestraron armas de fuego durante el allanamiento, realizado en una vivienda de adobe con puerta azul y persianas metálicas grises.

De este modo, un procedimiento que inicialmente apuntaba a esclarecer un hecho de violencia terminó derivando en una causa por drogas, ahora bajo la órbita federal.