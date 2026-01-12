Un operativo policial realizado en el departamento Chimbas tuvo un desenlace inesperado y terminó derivando en una causa de carácter federal. El procedimiento fue encabezado por personal de la División UFI Genérica, en el marco de una investigación por lesiones graves y portación de arma de fuego.
Un allanamiento en Chimbas cambió de rumbo tras hallar cultivo de marihuana
El operativo buscaba un arma por una causa de lesiones graves, pero terminó con el hallazgo de 51 plantas de marihuana y la intervención de la Justicia Federal.