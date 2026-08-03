Milei, sobre Villarruel: "Es una opositora que replica argumentos kirchneristas"

El Presidente también respondió a los cuestionamientos personales que había realizado la titular del Senado, quien días atrás manifestó su preocupación por su comportamiento y lo había tratado de "loco". "Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco a quienes quieren cambiar las cosas. Lo tomo como un halago", respondió Milei.

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Durante la entrevista, Milei también criticó la cercanía que, según su visión, mostró Villarruel con dirigentes opositores. Mencionó sus encuentros con los gobernadores Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, además de la reunión que mantuvo en Madrid con la expresidenta Isabel Perón.

Para el mandatario, esas decisiones representan posiciones alejadas del rumbo político de su gestión.

El antecedente por Malvinas

Las diferencias entre ambos se profundizaron después de las publicaciones de Villarruel durante el partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La vicepresidenta vinculó el encuentro con la Guerra de Malvinas, compartió un video con imágenes del conflicto de 1982 y sostuvo que "no era un partido más". Además, en la previa había calificado a los británicos como "piratas usurpadores" e "invasores", mensajes que generaron repercusiones políticas y diplomáticas.

Las nuevas declaraciones del Presidente vuelven a dejar expuesta la creciente distancia entre las dos máximas autoridades del Poder Ejecutivo.

Mientras Milei endurece su discurso y cuestiona el posicionamiento político de Villarruel, la vicepresidenta ya había expresado en los últimos días su "genuina preocupación" por el comportamiento del mandatario, profundizando una interna que continúa escalando con cruces públicos de ambos lados.