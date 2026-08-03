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El patentamiento de autos 0 km cayó 7% en julio: cuáles son los modelos más elegidos

Las concesionarias reclaman incentivos fiscales del Estado para estimular la actividad, que viene en declive también en lo que respecta a la venta de vehículos usados. Pese a la merma, qué unidades lideran las preferencias.

El patentamiento de automóviles 0 km registró en julio una caída interanual del 30,6% y retroceso mensual del 7,7% en julio, según el informe más reciente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). La noticia se ubica en línea con la merma en las ventas de coches usados, que acumulan en lo que va del 2026 una baja del 4,49%.

En el séptimo mes del año se inscribieron 43.758 unidades, lo que implicó un declive de 19.060 autos patentados respecto a julio de 2025, cuando se habían registrado 62.818. En la comparación mensual el retroceso se comparó con 47.415 trámites concretados en junio último.

En el acumulado de los primeros siete meses del año se alcanzaron 339.359 patentamientos, cifra que queda 12,8% por debajo de las 389.367 unidades contabilizadas en el mismo período de 2025.

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Al evaluar el desempeño de julio, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, observó que el inicio del segundo semestre mantiene niveles de patentamiento temperados, con marcas tradicionales incorporando lanzamientos y las firmas chinas sosteniendo una política comercial agresiva.

Beato también destacó el impacto de las opciones de financiación y los efectos de las tasas ofrecidas por bancos y por las propias terminales, que condicionan la dinámica de ventas. Sobre la venta de autos eléctricos e híbridos, subrayó que ya representa el 15% de las ventas y que su crecimiento dependerá directamente del desarrollo de la infraestructura de carga y servicios.

De cara al resto del año, anticiparon desde la entidad una segunda mitad con escenario similar: mayor competencia y diversidad de oferta, lo cual beneficia al cliente pero obliga a la cadena de valor a ajustar su rentabilidad ante una demanda más selectiva.

En el ranking por marcas, Toyota lideró julio con 7.101 unidades, seguida por Fiat (5.244) y Volkswagen (5.073). Por modelos, la camioneta Hilux encabezó las preferencias con 2.812 patentamientos, seguida por el modelo Cronos (2.122) y en tercer lugar por la Ford Ranger (1.768).

Ranking de patentamiento de modelos en julio

Estos fueron los modelos 0 kilómetro preferidos por los compradores, según los trámites cerrados el mes pasado:

  • Toyota Hilux: 2.812
  • Fiat Cronos: 2.122
  • Ford Ranger: 1.768
  • Ford Territory: 1.564
  • Toyota Yaris Cross: 1.339
  • Volkswagen Tera: 1.199
  • Peugeot 208: 1.190
  • Volkswagen Amarok: 1.178
  • Toyota Yaris: 1.101
  • Chevrolet Tracker: 1.007

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