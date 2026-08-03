El patentamiento de autos 0 km cayó 7% en julio: cuáles son los modelos más elegidos

Al evaluar el desempeño de julio, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, observó que el inicio del segundo semestre mantiene niveles de patentamiento temperados, con marcas tradicionales incorporando lanzamientos y las firmas chinas sosteniendo una política comercial agresiva.
Beato también destacó el impacto de las opciones de financiación y los efectos de las tasas ofrecidas por bancos y por las propias terminales, que condicionan la dinámica de ventas. Sobre la venta de autos eléctricos e híbridos, subrayó que ya representa el 15% de las ventas y que su crecimiento dependerá directamente del desarrollo de la infraestructura de carga y servicios.
De cara al resto del año, anticiparon desde la entidad una segunda mitad con escenario similar: mayor competencia y diversidad de oferta, lo cual beneficia al cliente pero obliga a la cadena de valor a ajustar su rentabilidad ante una demanda más selectiva.
En el ranking por marcas, Toyota lideró julio con 7.101 unidades, seguida por Fiat (5.244) y Volkswagen (5.073). Por modelos, la camioneta Hilux encabezó las preferencias con 2.812 patentamientos, seguida por el modelo Cronos (2.122) y en tercer lugar por la Ford Ranger (1.768).
Ranking de patentamiento de modelos en julio
Estos fueron los modelos 0 kilómetro preferidos por los compradores, según los trámites cerrados el mes pasado:
- Toyota Hilux: 2.812
- Fiat Cronos: 2.122
- Ford Ranger: 1.768
- Ford Territory: 1.564
- Toyota Yaris Cross: 1.339
- Volkswagen Tera: 1.199
- Peugeot 208: 1.190
- Volkswagen Amarok: 1.178
- Toyota Yaris: 1.101
- Chevrolet Tracker: 1.007