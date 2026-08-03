La comunidad del transporte público de la provincia atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la identidad del hombre que falleció trágicamente durante la mañana del pasado sábado 1 de agosto en Capital. Se trata de Fernando Gómez, un conocido y querido chofer de la Línea 124 de la empresa La Positiva.
Dolor por la muerte de un chofer de la Línea 124 tras un paro cardíaco
Tenía 45 años y trabajaba en la empresa La Positiva. Se descompensó en la vía pública en Capital mientras corría.