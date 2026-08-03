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Dolor por la muerte de un chofer de la Línea 124 tras un paro cardíaco

Tenía 45 años y trabajaba en la empresa La Positiva. Se descompensó en la vía pública en Capital mientras corría.

La comunidad del transporte público de la provincia atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la identidad del hombre que falleció trágicamente durante la mañana del pasado sábado 1 de agosto en Capital. Se trata de Fernando Gómez, un conocido y querido chofer de la Línea 124 de la empresa La Positiva.

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El trágico episodio ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando Gómez, de 45 años, salió a realizar su rutina habitual de actividad física al aire libre. Al llegar a las inmediaciones de avenida Ignacio de la Roza / Mitre y calle Urquiza, sufrió un severo paro cardíaco y se desplomó sobre la vereda.

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A pesar de los esfuerzos desesperados de los transeúntes y de las maniobras de reanimación que le practicaron en el lugar, el trabajador falleció a los pocos minutos.

Muerte natural y consternación en las redes

En el lugar intervino personal policial y de la UFI Delitos Especiales para llevar adelante las primeras diligencias. Tras contactar a la familia y a su médico de cabecera, se confirmó que el chofer registraba antecedentes cardíacos previos. Al no presentar signos visibles de violencia, la principal hipótesis apunta a un deceso por causas naturales, aunque el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

La noticia generó un inmediato impacto entre sus compañeros de la empresa La Positiva y usuarios de la Línea 124, quienes expresaron sus condolencias y recordaron a Gómez con gran cariño, destacándolo como "un amigo y una gran persona".

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