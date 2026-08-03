Dolor por la muerte de un chofer de la Línea 124 tras un paro cardíaco

A pesar de los esfuerzos desesperados de los transeúntes y de las maniobras de reanimación que le practicaron en el lugar, el trabajador falleció a los pocos minutos.

Muerte natural y consternación en las redes

En el lugar intervino personal policial y de la UFI Delitos Especiales para llevar adelante las primeras diligencias. Tras contactar a la familia y a su médico de cabecera, se confirmó que el chofer registraba antecedentes cardíacos previos. Al no presentar signos visibles de violencia, la principal hipótesis apunta a un deceso por causas naturales, aunque el cuerpo fue derivado a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

La noticia generó un inmediato impacto entre sus compañeros de la empresa La Positiva y usuarios de la Línea 124, quienes expresaron sus condolencias y recordaron a Gómez con gran cariño, destacándolo como "un amigo y una gran persona".