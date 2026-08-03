Tragedia en la RN 20: habló la familia de la joven sanjuanina que murió

En medio de una profunda consternación, Nelsón Díaz expresó a sanjuan8.com el devastador momento que atraviesan como familia: "Estamos atravesando este dolor muy duro, la verdad que nos destruyó la familia. Es algo de no creer todavía", manifestó, al tiempo que agradeció las muestras de afecto y los mensajes de apoyo recibidos por parte de la comunidad.

Durante sus palabras, el padre de la víctima buscó aclarar un detalle sobre la procedencia de la joven: "Ella es de Villa Independencia, Caucete, ahí vivimos nosotros. Lo que pasa es que andaba con un DNI que tenía domicilio en Ullum, por eso se dijo al principio que era de allá". Asimismo, recordó que Emilce había salido a bailar con su amigo en la zona de Capital San Juan y, cuando emprendieron el regreso a Caucete, ocurrió el trágico accidente. "Era una chica de 19 años, llena de vida, con todo por delante. Queremos que siempre la recuerden con su sonrisa y su alegría", lamentó su padre conmovido.