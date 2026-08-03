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Tragedia en la RN 20: habló la familia de la joven sanjuanina que murió

Nelsón Díaz y María Porra, los padres de la joven de 19 años fallecida en Caucete, expresaron su dolor tras la trágica pérdida. Aclararon que la joven era oriunda de Villa Independencia y su abogado apuntó a la vía civil contra el Estado por el peligro en la traza vial.

A pocos días del fatal siniestro vial ocurrido a unos 700 metros del puente de Caucete sobre la Ruta Nacional 20, los padres de Emilce Daiana Díaz (19), Nelsón Díaz y María Porra, rompieron el silencio tras el trágico choque que le costó la vida a su hija y al conductor del utilitario Peugeot Partner, Federico Ponce (21).

En medio de una profunda consternación, Nelsón Díaz expresó a sanjuan8.com el devastador momento que atraviesan como familia: "Estamos atravesando este dolor muy duro, la verdad que nos destruyó la familia. Es algo de no creer todavía", manifestó, al tiempo que agradeció las muestras de afecto y los mensajes de apoyo recibidos por parte de la comunidad.

Durante sus palabras, el padre de la víctima buscó aclarar un detalle sobre la procedencia de la joven: "Ella es de Villa Independencia, Caucete, ahí vivimos nosotros. Lo que pasa es que andaba con un DNI que tenía domicilio en Ullum, por eso se dijo al principio que era de allá". Asimismo, recordó que Emilce había salido a bailar con su amigo en la zona de Capital San Juan y, cuando emprendieron el regreso a Caucete, ocurrió el trágico accidente. "Era una chica de 19 años, llena de vida, con todo por delante. Queremos que siempre la recuerden con su sonrisa y su alegría", lamentó su padre conmovido.

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El reclamo por el peligro de la ruta y la vía civil

A pesar de que las autoridades judiciales indicaron preliminarmente que el choque ocurrió sin la intervención de terceros, la defensa legal de la familia Díaz-Porra apuntó directamente a las condiciones del terreno en ese tramo de la Ruta 20.

El abogado de la familia explicó que, al quedar extinguida la vía penal por el fallecimiento del conductor, accionarán por la vía civil y exigirán a las autoridades mejoras urgentes en la calzada. "En el lugar del hecho hay un declive totalmente peligroso. Aquella persona que sale de la ruta, a la velocidad que sea, por esquivar un animal o por lo que fuese, cae en una trampa mortal", aseveró el letrado, sumándose al pedido de la familia para evitar que se cobren más vidas en la zona.

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