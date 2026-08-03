A pocos días del fatal siniestro vial ocurrido a unos 700 metros del puente de Caucete sobre la Ruta Nacional 20, los padres de Emilce Daiana Díaz (19), Nelsón Díaz y María Porra, rompieron el silencio tras el trágico choque que le costó la vida a su hija y al conductor del utilitario Peugeot Partner, Federico Ponce (21).
Tragedia en la RN 20: habló la familia de la joven sanjuanina que murió
Nelsón Díaz y María Porra, los padres de la joven de 19 años fallecida en Caucete, expresaron su dolor tras la trágica pérdida. Aclararon que la joven era oriunda de Villa Independencia y su abogado apuntó a la vía civil contra el Estado por el peligro en la traza vial.