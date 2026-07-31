La imagen de los jugadores de la Selección argentina exhibiendo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" después de eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. Este viernes, el presidente Javier Milei se pronunció sobre el episodio y sostuvo que, si bien comprende el contexto emocional del plantel, no considera adecuado mezclar el deporte con cuestiones políticas.
Milei opinó sobre la bandera de Malvinas que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra
El presidente Javier Milei se refirió a la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" que exhibieron los jugadores tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026. Dijo que comprende la emoción del momento, aunque consideró que no es conveniente mezclar deporte y política.