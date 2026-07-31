Milei opinó sobre la bandera de Malvinas que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra

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"En la emocionalidad se entiende que los jugadores lo hayan hecho, pero esto no le puede pasar a un funcionario", afirmó.

Durante la entrevista, el Presidente también respaldó la postura del entrenador Lionel Scaloni, quien previamente había evitado darle un carácter político al gesto realizado por los futbolistas. "En la misma línea se manifestó Scaloni, que es una mente brillante", sostuvo.

Además, Milei recordó que el histórico triunfo de la Selección frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 tampoco modificó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. "Los goles de Maradona no devolvieron las Islas", señaló.

El mandatario también reiteró su postura respecto del conflicto diplomático y aseguró que existen actores internacionales que respaldan el reclamo argentino sobre el archipiélago.

Las declaraciones llegan pocos días después de la victoria del conjunto dirigido por Scaloni, que derrotó a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026, donde buscará un nuevo título para el fútbol argentino.