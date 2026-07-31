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Milei opinó sobre la bandera de Malvinas que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra

El presidente Javier Milei se refirió a la bandera con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" que exhibieron los jugadores tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026. Dijo que comprende la emoción del momento, aunque consideró que no es conveniente mezclar deporte y política.

La imagen de los jugadores de la Selección argentina exhibiendo una bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" después de eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. Este viernes, el presidente Javier Milei se pronunció sobre el episodio y sostuvo que, si bien comprende el contexto emocional del plantel, no considera adecuado mezclar el deporte con cuestiones políticas.

"No está bueno mezclar el agua con el aceite. Es un deporte, es un juego; mezclar es un problema", expresó el mandatario al ser consultado sobre la escena que recorrió el mundo tras el triunfo argentino por 2 a 1.

Milei aseguró que entiende la reacción de los futbolistas por la importancia del partido y el significado histórico que tiene enfrentar a Inglaterra, aunque marcó una diferencia entre la actitud de un deportista y la de un funcionario público.

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"En la emocionalidad se entiende que los jugadores lo hayan hecho, pero esto no le puede pasar a un funcionario", afirmó.

Durante la entrevista, el Presidente también respaldó la postura del entrenador Lionel Scaloni, quien previamente había evitado darle un carácter político al gesto realizado por los futbolistas. "En la misma línea se manifestó Scaloni, que es una mente brillante", sostuvo.

Además, Milei recordó que el histórico triunfo de la Selección frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986 tampoco modificó el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. "Los goles de Maradona no devolvieron las Islas", señaló.

El mandatario también reiteró su postura respecto del conflicto diplomático y aseguró que existen actores internacionales que respaldan el reclamo argentino sobre el archipiélago.

Las declaraciones llegan pocos días después de la victoria del conjunto dirigido por Scaloni, que derrotó a Inglaterra y avanzó a la final del Mundial 2026, donde buscará un nuevo título para el fútbol argentino.

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