Javier Milei anunció la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los cinco cambios principales

Los cinco cambios que propone el Gobierno

El Presidente resumió el proyecto en cinco ejes centrales que ahora deberán ser debatidos por el Congreso.

1. El Banco Central tendrá un único objetivo

La iniciativa establece que la misión principal del BCRA será preservar el valor de la moneda, dejando de lado otros objetivos incorporados en reformas anteriores. Según Milei, la inflación responde a un exceso de emisión monetaria y el organismo deberá concentrarse exclusivamente en evitar esa situación.

2. Se prohibirá financiar al Estado

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición expresa de que el Banco Central financie al Estado nacional, las provincias o los municipios. La restricción alcanzará también la compra de títulos públicos en el mercado primario, una herramienta utilizada en distintas etapas para asistir financieramente al Tesoro.

3. Mayor independencia para el Banco Central

El Gobierno también propone reforzar la autonomía del organismo. Si bien el presidente del Banco Central continuará siendo designado por el Poder Ejecutivo, su remoción será más compleja y requerirá el voto de dos tercios tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

Para Milei, este cambio evitará que futuros gobiernos modifiquen la conducción del organismo para flexibilizar la política monetaria.

4. Cambios en el manejo de las reservas y utilidades

El proyecto incorpora nuevas reglas para el tratamiento de los activos y resultados del Banco Central. Según explicó el mandatario, las ganancias derivadas de la administración de la cartera solo podrán destinarse al pago de deuda pública y no al financiamiento del gasto corriente.

5. Se eliminan cambios incorporados en 2012

La propuesta también deroga distintos aspectos incorporados durante la reforma impulsada en 2012, entre ellos el régimen de las llamadas letras intransferibles, utilizadas por el Estado para cancelar obligaciones con reservas del Banco Central.

Fuertes críticas a gobiernos anteriores

Gran parte del discurso estuvo dedicado a cuestionar el funcionamiento histórico del Banco Central y la política económica de administraciones anteriores. Milei afirmó que desde la creación del organismo la inflación acumulada alcanzó cifras extraordinarias y aseguró que la entidad "facilitó el robo de la alta política".

Además, apuntó directamente contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la extitular del Banco Central Mercedes Marcó del Pont, al sostener que durante el Fondo del Bicentenario se utilizaron reservas internacionales para financiar al Estado.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei desde Casa Rosada sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.



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También anunció nuevas reformas

Además del proyecto sobre el Banco Central, el Presidente adelantó que enviará otras iniciativas al Congreso. Entre ellas mencionó el denominado "Grillete Fiscal", una regla permanente destinada a impedir presupuestos con déficit sostenido. Según explicó, si el Congreso no corrige un desequilibrio fiscal prolongado, se activarían mecanismos automáticos de reducción del gasto en áreas no esenciales del Estado.

También anunció futuros proyectos para reformar el mercado de capitales y el sistema de seguros.Al cierre del mensaje, Milei pidió respaldo parlamentario para avanzar con las iniciativas. "Confío en que el Congreso acompañe las reformas que cambiarán a la Argentina para siempre", concluyó.