Milei inicia una semana con actividad internacional

Del encuentro también participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El martes, en tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa desde las 11, mientras que a las 13 está prevista una reunión de la Mesa Política del Gobierno.

Viaje a Ecuador y reunión con Daniel Noboa

El miércoles a las 20, Javier Milei partirá rumbo a Quito, donde el jueves desarrollará actividades oficiales junto al presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

Será un nuevo encuentro entre ambos mandatarios, que mantienen una buena relación política y han coincidido en distintas instancias internacionales desde la llegada del libertario a la Casa Rosada.

Finalizada la agenda en Ecuador, la comitiva presidencial viajará a Cali, Colombia.

Milei asistirá a la asunción del nuevo presidente de Colombia

La gira concluirá el viernes, cuando el jefe de Estado participe de la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Con esa actividad finalizará la agenda oficial de la semana del mandatario, que volverá a tener protagonismo en el plano internacional luego de presentar en los últimos días la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar con distintas iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno.