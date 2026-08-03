Crisis migratoria entre España y Marruecos: ya son 67 los fallecidos en el mar

El episodio se suma a una lista de tragedias registradas durante los primeros meses del año. Entre enero y agosto, 97 personas perdieron la vida en distintos intentos por alcanzar territorio español, de acuerdo con los datos recopilados para este informe.

Refuerzo de la frontera y regreso a Marruecos

Ante la llegada masiva, España puso en marcha un amplio operativo de seguridad. Se incorporaron efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, además de unidades militares destinadas a reforzar los controles fronterizos.

Del otro lado de la frontera, algunos de los migrantes que regresaron a Marruecos contaron, según medios locales, que la situación encontrada en Ceuta estaba muy lejos de las expectativas con las que habían emprendido el viaje.

El fenómeno volvió a exponer así la vulnerabilidad de una de las principales puertas de entrada a Europa para quienes buscan abandonar África y alcanzar el continente europeo.

Sánchez acusó a las mafias y viajó a Ceuta

La crisis generó una inmediata reacción del Gobierno español. El presidente Pedro Sánchez calificó los hechos como una “violación de la integridad territorial de España” y responsabilizó a las redes dedicadas al tráfico de personas por la situación.

El mandatario viajó personalmente a Ceuta para seguir la evolución de la emergencia. Su presencia, sin embargo, estuvo acompañada por protestas de vecinos que cuestionaron sus políticas y expresaron su rechazo a la gestión de la crisis.

La situación tiene además una dimensión geopolítica. Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas españolas ubicadas en el norte de África, constituyen los únicos territorios de la Unión Europea con frontera terrestre en ese continente.

Su ubicación las convierte en un punto estratégico para quienes intentan llegar a Europa desde África y Medio Oriente.

Una disputa histórica que vuelve a quedar expuesta

El conflicto migratorio se desarrolla sobre un escenario atravesado desde hace décadas por una disputa territorial. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y sostiene que ambos enclaves forman parte de su territorio. España, en cambio, defiende que las ciudades pertenecen al país y reivindica su vínculo histórico con la Corona española.

En España vincularon el incremento de las llegadas con distintos factores, entre ellos una reciente decisión del Tribunal Supremo relacionada con los procedimientos de expulsión de extranjeros que ingresan por vía marítima.

A esto se suma el programa de regularización impulsado por el Gobierno español para inmigrantes en situación irregular, una iniciativa que despertó gran interés y recibió 1,2 millones de solicitudes.

No es la primera vez que Ceuta enfrenta una situación de estas características. En mayo de 2021, unas 10.000 personas ingresaron al enclave en apenas unos días. Cerca de 8.000 fueron posteriormente devueltas a Marruecos.

Violencia, daños y una fuerte reacción social

La llegada masiva de personas también provocó episodios de violencia en las calles de Ceuta. Se produjeron enfrentamientos entre migrantes y fuerzas de seguridad, además de incidentes con vecinos, daños en propiedades, vehículos incendiados y robos en comercios.

La tensión llevó incluso a grupos de residentes a organizarse para recorrer las calles y vigilar distintos sectores de la ciudad, según testimonios e imágenes difundidas en redes sociales.

La crisis, además, trascendió las fronteras españolas y generó repercusiones políticas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó el episodio para advertir sobre los efectos que, según su visión, podría tener una política migratoria similar en su propio país.

Desde Rusia, la portavoz de la Cancillería, María Zajárova, calificó la situación como una “catástrofe humanitaria” y cuestionó públicamente la respuesta de la Unión Europea.

En particular, apuntó contra Kaja Kallas y Ursula von der Leyen, a quienes responsabilizó por la falta de una reacción contundente frente a la emergencia.