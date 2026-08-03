El dólar blue retrocedió en San Juan tras varios días sin cambios

A nivel nacional, el dólar blue también mostró una leve caída y se ubicó en torno a los $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. En el mercado oficial, el dólar del Banco Nación cotizó en $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, mientras que el dólar MEP quedó cerca de los $1.520.

Otros tipos de cambio también operaron con movimientos moderados: el dólar CCL se ubicó alrededor de $1.577 y el dólar turista alcanzó los $1.969.