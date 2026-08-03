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El dólar blue retrocedió en San Juan tras varios días sin cambios

El dólar blue en San Juan bajó este lunes y se ubicó en $1.580 para la venta y $1.480 para la compra. La cotización dejó atrás los valores que había mantenido durante la última semana.

El dólar blue en San Juan registró una baja este lunes y se ubicó en $1.580 para la venta y $1.480 para la compra, según la cotización actualizada durante la jornada. El movimiento marca un cambio respecto al cierre de la semana pasada, cuando el billete paralelo había sostenido durante varios días los valores de $1.600 para la venta y $1.500 para la compra.

A nivel nacional, el dólar blue también mostró una leve caída y se ubicó en torno a los $1.555 para la venta y $1.535 para la compra. En el mercado oficial, el dólar del Banco Nación cotizó en $1.515 para la venta y $1.465 para la compra, mientras que el dólar MEP quedó cerca de los $1.520.

Otros tipos de cambio también operaron con movimientos moderados: el dólar CCL se ubicó alrededor de $1.577 y el dólar turista alcanzó los $1.969.

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La jornada transcurrió con variaciones acotadas en las distintas cotizaciones, en un mercado que continúa siguiendo la evolución del dólar oficial y las señales económicas del Gobierno nacional.

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