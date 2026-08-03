El dólar blue en San Juan registró una baja este lunes y se ubicó en $1.580 para la venta y $1.480 para la compra, según la cotización actualizada durante la jornada. El movimiento marca un cambio respecto al cierre de la semana pasada, cuando el billete paralelo había sostenido durante varios días los valores de $1.600 para la venta y $1.500 para la compra.
El dólar blue retrocedió en San Juan tras varios días sin cambios
El dólar blue en San Juan bajó este lunes y se ubicó en $1.580 para la venta y $1.480 para la compra. La cotización dejó atrás los valores que había mantenido durante la última semana.