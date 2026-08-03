La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunicó que se llevarán a cabo diversos cortes de tránsito por la ejecución de obras en el departamento Capital. Se solicita a los automovilistas extremar los cuidados, respetar la señalización y tomar vías alternativas para evitar demoras.
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Cortes de tránsito en Capital: cuáles son las calles afectadas esta semana
La Municipalidad de la Ciudad de San Juan detalló las interrupciones del tránsito previstas para este lunes y los días siguientes. Piden circular con precaución.