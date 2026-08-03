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Cortes de tránsito en Capital: cuáles son las calles afectadas esta semana

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan detalló las interrupciones del tránsito previstas para este lunes y los días siguientes. Piden circular con precaución.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunicó que se llevarán a cabo diversos cortes de tránsito por la ejecución de obras en el departamento Capital. Se solicita a los automovilistas extremar los cuidados, respetar la señalización y tomar vías alternativas para evitar demoras.

Cortes programados por obras

De acuerdo con el esquema oficial informado por el municipio, los desvíos y restricciones de circulación se organizan de la siguiente manera:

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  • Entre el 31 de julio y el 5 de agosto:

    • Calle Maipú: Cortada entre Catamarca y Sarmiento (se mantiene únicamente el paso habilitado para frentistas).

  • Lunes 3 de agosto:

    • Av. Córdoba: Cortada entre Av. Rioja y Güemes.

    • Calle Güemes: Cortada entre Rivadavia y Santa Fe.

    • Calle Laprida: Cortes parciales entre Sarmiento y General Acha.

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