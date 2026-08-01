"Nunca Más": la frase con la que Milei criticó la inflación del BCRA

“Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa de inflación acumulada desde la creación del Banco Central, la cual asciende a 12.819.532.788.614.400.000% por ciento. Esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos. Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa de inflación acumulada asciende a 168.580%”, planteó el Presidente en su discurso.

La reforma a la Carta Orgánica

El número fue propiciado por el Jefe de Estado durante su discurso sobre la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, con la cual busca poner fin a “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

“El Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que, además, a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que, a lo largo de una década, le robó el 50% del salario a los argentinos”, explicó.