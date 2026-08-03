Robaron un televisor de un salón de eventos y los detuvieron en la calle con el aparato

El episodio ocurrió en el salón de eventos Le Parc, sobre calle Mendoza. La intervención policial se inició a partir del llamado de un vecino, quien advirtió que dos hombres intentaban sustraer distintos elementos del interior del establecimiento y escapaban del lugar.

Tras recibir el aviso, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones. Finalmente, en la intersección de las calles General Acha y Lavalle, lograron localizar y aprehender a los sospechosos.