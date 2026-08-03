Dos hombres fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos tras robar un televisor y otros elementos de un salón de eventos ubicado en Capital. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 3ª, que logró interceptar a los sospechosos pocos minutos después del hecho.
Robaron un televisor de un salón de eventos y los detuvieron en la calle con el aparato
El episodio ocurrió en el salón de eventos Le Parc, sobre calle Mendoza. La intervención de los vecinos, permitió detener a los sujetos.