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Robaron un televisor de un salón de eventos y los detuvieron en la calle con el aparato

El episodio ocurrió en el salón de eventos Le Parc, sobre calle Mendoza. La intervención de los vecinos, permitió detener a los sujetos.

Dos hombres fueron aprehendidos luego de ser sorprendidos tras robar un televisor y otros elementos de un salón de eventos ubicado en Capital. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 3ª, que logró interceptar a los sospechosos pocos minutos después del hecho.

El episodio ocurrió en el salón de eventos Le Parc, sobre calle Mendoza. La intervención policial se inició a partir del llamado de un vecino, quien advirtió que dos hombres intentaban sustraer distintos elementos del interior del establecimiento y escapaban del lugar.

Tras recibir el aviso, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda por las inmediaciones. Finalmente, en la intersección de las calles General Acha y Lavalle, lograron localizar y aprehender a los sospechosos.

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Durante el procedimiento, los policías secuestraron un televisor de color negro y dos alargues de color blanco, elementos que habían sido denunciados como robados del salón.

Los detenidos fueron identificados como un hombre de apellido Contreras, de 31 años, domiciliado en Villa Néstor Díaz, departamento Rawson, y otro de apellido Torres, quien se negó a aportar sus datos filiatorios.

Ambos quedaron alojados en la Comisaría 3ª y a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia, que continuará con la investigación del caso.

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