Milei se refirió a Manuel Adorni, dijo que es "honesto" y que sufrió "un ataque desproporcionado"

En ese sentido, cuestionó el rol de algunos sectores de la prensa y señaló: “Quiero ver dónde dice que los periodistas pueden ser jueces, fiscales y dictar sentencias y la muerte civil de una persona”.Además, agregó: “Hay unos excesos de los que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Lo va a determinar la Justicia. Yo creo que es inocente. A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia”.

Milei defendió la reforma del Banco Central

En otro tramo de la entrevista, al hablar de economía, el mandatario volvió a respaldar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las principales iniciativas institucionales impulsadas por el Gobierno.

Según explicó, el objetivo es impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar el déficit fiscal. “La misión fundamental del Banco Central es preservar el valor de la moneda. Basta, se terminó”, afirmó.

Milei sostuvo que la iniciativa busca reforzar la autonomía del Banco Central mediante distintas modificaciones institucionales.

Entre los principales cambios mencionó la prohibición del financiamiento monetario del déficit fiscal; mayores requisitos para remover al presidente del Banco Central mediante mayorías especiales en el Congreso; y la imposibilidad de distribuir “utilidades ficticias” generadas por cambios en la valuación de las reservas.

Al cerrar el tema, el Presidente resumió el espíritu de la propuesta con una definición contundente: “Se terminó la estafa. Se terminó la joda de la política”.