Una joyería ubicada en calle Tucumán, entre Avenida Ignacio de la Roza y Rivadavia, sufrió un robo millonario durante la madrugada. Delincuentes rompieron la parte superior de la puerta de ingreso y se llevaron más de 150 relojes de marca, con un botín estimado en más de 30 millones de pesos.
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Robo en una joyería: rompieron una ventana y se llevaron más de 150 relojes
Ocurrió en Tucumán, entre Rivadavia e Ignacio de la Roza. Delincuentes ingresaron por la parte superior del local y se alzaron con un botín superior a los 30 millones de pesos.