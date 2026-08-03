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Robo en una joyería: rompieron una ventana y se llevaron más de 150 relojes

Ocurrió en Tucumán, entre Rivadavia e Ignacio de la Roza. Delincuentes ingresaron por la parte superior del local y se alzaron con un botín superior a los 30 millones de pesos.

Una joyería ubicada en calle Tucumán, entre Avenida Ignacio de la Roza y Rivadavia, sufrió un robo millonario durante la madrugada. Delincuentes rompieron la parte superior de la puerta de ingreso y se llevaron más de 150 relojes de marca, con un botín estimado en más de 30 millones de pesos.

El hecho ocurrió a la 1:00 de la mañana y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, donde se ve actuar a dos personas: un hombre y una mujer.

"Nos han pelado el negocio", expresaron desde el comercio, consternados por lo sucedido, y confirmaron que es la primera vez que sufren un robo en el lugar. La policía analiza los videos de las cámaras para identificar a la pareja de ladrones.

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