Robo en una joyería: rompieron una ventana y se llevaron más de 150 relojes

El hecho ocurrió a la 1:00 de la mañana y quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, donde se ve actuar a dos personas: un hombre y una mujer.

"Nos han pelado el negocio", expresaron desde el comercio, consternados por lo sucedido, y confirmaron que es la primera vez que sufren un robo en el lugar. La policía analiza los videos de las cámaras para identificar a la pareja de ladrones.