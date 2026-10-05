Milei reunió al gabinete, se reencontró con Bullrich y dijo que viajará a España

También se evaluó la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese marco, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo al país europeo y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades.

Por otra parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición.

En el plano local, el jefe de Estado evaluó "los avances económicos e hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó fueron muy positivos".

Asimismo, trató "el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos". En ese contexto, destacó que "pese a los vaivenes de la economía mundial, la Argentina continúa siendo uno de los países que más crece".

Durante la segunda parte de la reunión participó el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Ades expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre, y analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario, con potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales.

Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el economista Alberto Ades.