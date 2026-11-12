Milei ratificó su plan económico pese a la suba de la inflación y fijó una meta para 2031

En esa línea, indicó que Argentina tiene actualmente un coeficiente de apertura comercial del 30% y planteó como objetivo elevarlo al 90%. También destacó que su gestión consiguió abrir “más de 500 mercados”.

La exposición tuvo lugar el mismo día en que el INDEC informó que la inflación de octubre fue del 2,2%. El índice acumuló un incremento del 26,3% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 33,1%, con tres meses consecutivos de desaceleración. Sin embargo, el Presidente no hizo referencia al indicador durante su intervención.

Uno de los ejes centrales del discurso fue el impacto de la inteligencia artificial sobre la economía y el mercado laboral. Milei afirmó que Argentina tiene “todo para ser protagonista” en esa transformación y rechazó que los avances tecnológicos provoquen una destrucción generalizada del empleo. “Es falso que el progreso tecnológico destruye trabajo”, sentenció.

Para respaldar su postura, recurrió al ejemplo de los luditas durante la Revolución Industrial y sostuvo que, si cada innovación hubiera eliminado puestos de trabajo, el desempleo actual alcanzaría el 90%, teniendo en cuenta que la población mundial es diez veces mayor que en 1800. “Hoy hay más trabajo que nunca en la historia de la humanidad”, afirmó.

El mandatario también enumeró los recursos que considera estratégicos para desarrollar la IA: energía, minerales críticos, infraestructura para refrigerar centros de cómputo y capital humano. En ese sentido, mencionó el potencial de Vaca Muerta, la energía nuclear, el cobre, el litio y el uranio, además de las condiciones climáticas del sur argentino.

“Lo único que le falta al país eran reglas claras”, señaló. Luego sintetizó la función que le asigna al Estado: “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”.

En ese marco, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que establece estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica durante 30 años. Según detalló, existen solicitudes por más de US$210.000 millones, de las cuales US$76.000 millones ya fueron aprobadas.

También destacó el cambio en el balance energético, que pasó de un déficit de US$10.000 millones en 2023 a un superávit superior a esa cifra, con la expectativa de alcanzar los US$30.000 millones en los próximos años. Además, mencionó la adecuación de la Ley de Glaciares y la reducción de las retenciones al sector agropecuario.