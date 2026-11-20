A raíz del impacto, el Renault perdió el control, se desvió de su trayectoria, cruzó de carril y terminó sobre la vereda, en la esquina del establecimiento educativo. Durante el recorrido chocó contra un semáforo, que cayó sobre el techo del automóvil.

El horario fue un factor importante para evitar consecuencias más graves. El accidente ocurrió antes de las 7, cuando todavía no había comenzado el ingreso de los alumnos a la Escuela Sarmiento y no se registraba la circulación habitual de estudiantes en ese sector.

Tras el choque, el conductor del Renault recibió asistencia y fue trasladado en ambulancia al Hospital Rawson. Según los primeros datos, estaba consciente al momento de ser derivado.

Las circunstancias del siniestro deberán establecerse mediante las pericias y las actuaciones correspondientes. Entre las hipótesis iniciales se analiza si alguno de los vehículos cruzó la intersección con el semáforo en rojo.