Un fuerte choque entre dos vehículos terminó con un automóvil sobre la vereda de la Escuela Superior Sarmiento y un semáforo desplomado sobre su techo. El accidente ocurrió este viernes pasadas las 6:40 horas, en la intersección de avenida Libertador y calle Catamarca, en Capital. El conductor del auto fue trasladado al Hospital Rawson.
Un semáforo cayó sobre un auto tras un fuerte choque frente a una escuela
El siniestro ocurrió este viernes pasadas las 6.40 , en la esquina de avenida Libertador y Catamarca. El conductor de un Renault fue trasladado al Hospital Rawson y el accidente se produjo antes del ingreso de los alumnos al establecimiento.