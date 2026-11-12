Milei confirmó la vuelta del Rally a la Argentina

El rally candidato se celebrará en Córdoba en marzo de 2027 como parte del Campeonato de Rally FIA CODASUR. Durante los tres días del evento, los delegados de la FIA evaluarán las operaciones deportivas, la seguridad y la asistencia médica, la infraestructura y la capacidad organizativa, incluidas las etapas propuestas y las instalaciones del parque de asistencia, para determinar su idoneidad para albergar una futura prueba del FIA WRC.

En colaboración con su Club Miembro, el Automóvil Club Argentino (ACA), la FIA utilizará esta evaluación para identificar las áreas que requieren mayor desarrollo para cumplir con los estándares del Campeonato Mundial. Un rally candidato exitoso haría que el Rally de Argentina fuera elegible para su inclusión en el calendario a partir de 2028.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, hizo hincapié en las formas que tienen los argentinos de vivir el deporte: "Argentina es un país con el deporte motor en la sangre. Cuenta con una increíble herencia en el rally, y conservo gratos recuerdos personales de haber competido allí. Como piloto, presencié de primera mano la pasión de los fanáticos argentinos por el rally y la atmósfera única que hace que este evento sea tan especial".

Además, brindó detalles de cómo será la celebración en Córdoba, con la mirada puesta en el proyecto de retorno al país: "La perspectiva de regresar a los tramos legendarios de Córdoba, incluyendo el icónico El Cóndor, es algo que sé que será muy bien recibido por los competidores y aficionados de todo el mundo. Un evento candidato en Córdoba en 2027 representa un hito importante en el camino hacia el regreso del Campeonato".

Por último, tras el histórico "Acuerdo del Siglo" y la "alianza con el nuevo promotor del WRC", el Campeonato está entrando en una nueva era con "una mayor inversión y una visión clara para impulsar el crecimiento global continuo". Con los preparativos en marcha para Argentina 2028, lo definió como "otro paso importante para generar un verdadero impulso".