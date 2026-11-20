Sus más de dos décadas sin títulos en esta competencia permitieron que Boca sea alcanzado por varios equipos en la cima de la tabla.

El primero en alcanzarlo fue Independiente, con sus consagraciones en 2010 y 2017. Luego fue el turno de Athletico Paranaense de Brasil, que gritó campeón en 2018 y 2021, y en los años siguientes se sumaron Independiente del Valle (2019 y 2023) y Liga de Quito (2009 y 2023), ambos de Ecuador.

El último equipo que se sumó a la lista de bicampeones en la Copa Sudamericana fue Lanús. Primero levantó este trofeo en el 2013, cuando venció a Ponte Petra de Brasil, mientras que el año pasado volvió a coronarse luego de una dramática final en la que superó al Atlético Mineiro por penales.

De esta manera, Boca tendrá una oportunidad inmejorable para volver a quedar en soledad como el máximo ganador de la Copa Sudamericana.