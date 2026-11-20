La experiencia tuvo momentos de espera, ajustes y comparaciones entre herramientas como ChatGPT y Claude. Pero justamente esa dinámica permitió mostrar que el desarrollo de un proyecto con inteligencia artificial no consiste solamente en hacer una pregunta y recibir una respuesta. El salto está en combinar sistemas, asignarles tareas y lograr que trabajen sobre un mismo objetivo.

SOLPISTO: cómo crear un emprendimiento con inteligencia artificial

La primera etapa estuvo enfocada en la construcción de la idea comercial. A partir de una consigna inicial, ChatGPT propuso el nombre SOLPISTO y ayudó a delinear un modelo de negocio basado en productos derivados del pistacho, como helados, chocolates y snacks.

Después llegó el desarrollo de la identidad visual. Un generador de imágenes permitió explorar alternativas de marca, definir una paleta de colores y avanzar con el diseño de un logotipo.

El proceso continuó con la presencia digital. Mediante una plataforma de programación asistida, se desarrolló un sitio web con la historia del emprendimiento y versiones preparadas para distintos idiomas.

La última etapa estuvo dedicada a la publicidad. Para mostrar las posibilidades de la generación audiovisual, Siri propuso crear una pieza protagonizada por un dinosaurio vinculado con el patrimonio paleontológico de la región.

La elección no fue casual: el objetivo era incorporar referencias locales a una campaña que pudiera representar a una marca nacida de una idea sanjuanina.

“Me encanta que uno pueda hacer de Spielberg un rato con todo esto”, expresó durante la demostración, al referirse a las posibilidades creativas de estas herramientas.

En menos de una hora, el ejercicio había recorrido distintas etapas que habitualmente requieren la intervención de profesionales y equipos especializados: estrategia comercial, diseño, desarrollo web y producción audiovisual.

El metaprompting: cuando la inteligencia artificial también escribe las instrucciones

Más allá de la creación de SOLPISTO, Siri se detuvo en algunos conceptos que permiten comprender cómo evoluciona el uso de estas tecnologías.

Uno de ellos fue el metaprompting, una metodología que consiste en utilizar una inteligencia artificial para elaborar o mejorar las instrucciones que luego ejecutará otro sistema.

La lógica modifica la manera tradicional de interactuar con estas herramientas. Ya no es indispensable que el usuario conozca desde el principio la estructura técnica de una instrucción compleja. Puede plantear una necesidad en lenguaje natural y pedirle al propio modelo que construya una consigna más precisa para alcanzar el resultado buscado.

En ese sentido, Siri sostuvo que “el mejor prompteador de una inteligencia artificial es la propia inteligencia artificial”.

La explicación apunta a una nueva forma de trabajo: en lugar de concentrar todo el conocimiento técnico en una persona, se puede utilizar un modelo para organizar las instrucciones y coordinar la intervención de otras herramientas.

Durante la presentación también planteó que la inteligencia artificial es “una tecnología capaz de producir nuevo conocimiento”. Una definición que abre el debate sobre el alcance de estos sistemas y su capacidad para generar propuestas, explorar alternativas y resolver problemas a partir de la información disponible.

De responder preguntas a ejecutar tareas: el avance de los agentes autónomos

La demostración de Siri permitió observar una transformación que podría modificar la organización del trabajo en empresas y emprendimientos: el desarrollo de agentes de inteligencia artificial capaces de ejecutar procesos con distintos grados de autonomía.

Hasta ahora, buena parte de las interacciones con estos sistemas se basaba en formular una consulta, recibir una respuesta y continuar con una nueva instrucción. El modelo que comienza a expandirse propone otro tipo de relación: delegar objetivos y permitir que distintas herramientas desarrollen las tareas necesarias para alcanzarlos.

En ese escenario, un agente puede asumir una función específica, trabajar con otros sistemas y avanzar en distintas etapas de un proyecto. La persona deja de intervenir en cada paso para concentrarse en definir qué necesita, aportar contexto, supervisar el proceso y evaluar los resultados.

La proyección planteada durante la conferencia ubica a los próximos cinco años como un período clave para la expansión de estas tecnologías. La posibilidad de delegar procesos completos abre interrogantes sobre las responsabilidades, los límites de autonomía y el nivel de supervisión humana que será necesario mantener.

No se trata solamente de producir más rápido. También cambia la distribución de las tareas y el tipo de capacidades que tendrán mayor valor en el ámbito laboral.

El desafío ya no es solamente saber usar la tecnología

La experiencia presentada en el FNS Forum 2026 dejó una imagen concreta de ese cambio. Una idea vinculada con el pistacho sanjuanino se convirtió en el punto de partida para desarrollar una marca, pensar sus productos, diseñar su identidad, construir una web y producir una pieza publicitaria.

El ejercicio no significó la creación de una empresa real ni reemplazó las decisiones comerciales, productivas y legales que requiere poner un negocio en marcha. Sin embargo, mostró cómo la inteligencia artificial puede acelerar etapas de desarrollo y ampliar las posibilidades de quienes tienen una idea, pero no necesariamente cuentan con todos los recursos técnicos para llevarla adelante.

La pregunta que deja esta transformación es cuánto de ese trabajo estarán dispuestas a delegar las personas y qué responsabilidades seguirán bajo su control.

En San Juan, Siri utilizó el pistacho como ejemplo para mostrar que la inteligencia artificial ya puede intervenir en distintas etapas de un proyecto. El próximo desafío será aprender a dirigir esas herramientas, evaluar lo que producen y decidir hasta dónde confiarles la ejecución.