Milei ratificó que irá por la reelección en el 2027

"Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental", agregó.

Así lo dijo durante su presentación, realizada en el Museo de Casa Rosada, en el marco de la Noche de los Museos que se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

El mandatario estuvo acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y también estuvo presente el senador bonaerense Diego Valenzuela.

Sobre la muestra, señaló que el objetivo es "recuperar a Belgrano en toda su dimensión", donde "combatió al monopolio durante toda su vida" y "entendía que la riqueza venía del trabajo, la producción y el intercambio".

"Pensó una sociedad nueva antes de que existiera la Argentina como la conocemos. Fue un impulsor del crecimiento económico", sostuvo Milei.

Luego de haber recordado al prócer nacional, se desvió del discurso y habló sobre los logros que su gobierno realizó desde que asumió la presidencia. En ese sentido, recordó cuáles son los tres pilares de crecimiento (desregulación, apertura de la economía y el capital humano) y lo relacionó con el pensamiento de Belgrano.

“Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”.

A su vez, criticó el modelo económico del gobierno anterior, el cual se basaba en mantener un mercado interno sin apertura, y afirmó que ese pensamiento "pone un freno al crecimiento económico".

"Lo que hizo Argentina fue cerrarse cada vez más, y cada vez nos hicimos más pobres. Cuando llegamos al poder, comercializábamos con el 10% del planeta. Hoy lo hacemos con el 30% y cerramos más de 500 acuerdos comerciales".

Confiado en ser reelecto el año próximo, adelantó que el objetivo de la administración nacional es "llegar para 2031 a comercializar con el 90% del planeta" y continuar con la baja de impuestos para "devolverle a los argentinos US$500.000 millones, lo que tenemos de deuda total".

"Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente. Él vio el futuro del país a través de la libertad".

Previo a su discurso habló Valenzuela, quien fue el ideador de la muestra sobre el creador de la Bandera Nacional. En ese sentido, señaló que "fue un intelectual con todas las letras" y sostuvo que el objetivo de la muestra -al igual que el de Milei- es "ver a un Belgrano más completo".

"No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida y ampliar el conocimiento que se tiene sobre él".

"Belgrano, la revolución de las ideas" reúne distintas facetas y actividades poco conocidas del prócer nacional, en las que se muestran su lado intelectual, sus ideas previas a la Revolución de Mayo y su posterior incorporación a la carrera militar.