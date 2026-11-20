Entre los contenidos detectados había recomendaciones sin evidencia científica y anuncios de supuestas curas para el cáncer, la diabetes y el Alzheimer. La estrategia consiste en construir una apariencia de autoridad médica para captar la confianza de quienes buscan respuestas ante un problema de salud.

Un guardapolvo blanco, una voz familiar o el formato de una entrevista pueden alcanzar para que un video parezca legítimo. La IA permite reproducir esos elementos y generar numerosas versiones de un mismo mensaje, con una velocidad que dificulta tanto la verificación por parte de los usuarios como la respuesta de las instituciones.

Las redes sociales también intervienen en la expansión de estos contenidos. Sus sistemas de recomendación suelen favorecer publicaciones que generan interacciones y retienen la atención. Por eso, una promesa de curación o una supuesta solución que se presenta como oculta puede conseguir más alcance que una explicación médica basada en evidencia, que suele incluir advertencias y límites.

El riesgo es mayor para quienes atraviesan una enfermedad o conviven con dolores persistentes. La esperanza de encontrar una cura puede volverlos más vulnerables a mensajes que prometen resultados extraordinarios. El engaño puede llevarlos a gastar dinero en productos ineficaces, postergar una consulta o tomar decisiones que afecten su salud.

El problema tampoco termina cuando una persona descubre que el médico de un anuncio nunca recomendó ese producto. La suplantación puede deteriorar la confianza en los profesionales reales y en las instituciones que brindan información sanitaria.

Para las empresas del sector, el uso de estas herramientas plantea una exigencia adicional de responsabilidad. La comunicación debe sostenerse en lo que efectivamente puede demostrarse, sin utilizar la imagen de profesionales ni atribuirles recomendaciones que nunca hicieron. Identificar los contenidos generados con IA puede ayudar, pero no alcanza si siguen circulando falsas promesas sobre tratamientos y enfermedades.

La tecnología también puede aportar herramientas valiosas para informar y mejorar la comunicación sanitaria. El desafío es evitar que se convierta en un instrumento para fabricar autoridad y vender engaños. En materia de salud, la legitimidad de una recomendación depende de la evidencia y de la responsabilidad de quien la comunica, no de cuánto se parezca a un médico el rostro que aparece en pantalla.