El límite que Milei no está dispuesto a cruzar

Sobre el reclamo de alivio, el mandatario fue categórico. Sostuvo que el equilibrio fiscal es una restricción que su Gobierno no puede abandonar y rechazó cualquier medida que implique aumentar el gasto sin financiamiento genuino.

“Hay algunas restricciones que no se pueden violentar. La primera restricción que usted no puede violentar es el equilibrio fiscal”, afirmó. También descartó recurrir a la emisión monetaria, al endeudamiento o a una suba de impuestos para impulsar el consumo.

Milei cuestionó especialmente la posibilidad de flexibilizar la política monetaria. Argumentó que, pese a que la cantidad de dinero se mantiene fija desde hace más de un año, todavía persiste la inflación. Por eso, consideró que inyectar más pesos sería “tirar nafta al fuego”.

El Presidente también rechazó la idea de aplicar un programa de estímulo económico con fines electorales. “¿Para qué? ¿Para engañarlos y ganar una elección?”, planteó, y calificó el endeudamiento como una decisión inmoral porque trasladaría los costos a las próximas generaciones.

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Durante la entrevista, Milei también respondió a la frase de que “la gente no llega a fin de mes”. La calificó de falsa y cuestionó a quienes la utilizan para describir la situación económica. Sin embargo, reconoció que existen argentinos que atraviesan privaciones y sostuvo que esa realidad debe medirse a través de los indicadores de pobreza.

Para respaldar su argumento, mencionó que la pobreza pasó del 57% al 32% desde el inicio de su gestión y afirmó que hay 12 millones de personas pobres menos. Esas cifras fueron presentadas por el propio mandatario durante la entrevista.

Milei admitió, además, que el escenario económico actual tiene dificultades. Reconoció que el país está creciendo menos de lo previsto y que la inflación baja a un ritmo más lento. De todos modos, sostuvo que la respuesta no debe ser estimular la demanda, sino mejorar las condiciones de oferta mediante la reducción de impuestos y la desregulación.

En otro tramo, defendió las reformas estructurales de su Gobierno y proyectó que, una vez superados los shocks negativos, la economía podría crecer entre un 7% y un 8% anual. También aseguró que su objetivo es duplicar el Producto Bruto Interno en diez años y cuadruplicarlo en veinte.