Durante la requisa inicial se incautaron armas y cartuchos de diversos calibres, a lo que se sumó el hallazgo de municiones dentro de una de las aulas destinadas a la actividad pedagógica.

De acuerdo con el testimonio de Ariel, hijo de la fundadora del jardín, las irregularidades comenzaron meses atrás, luego de la incorporación del sospechoso, a quien señaló como pareja de la actual directora de la entidad, Nancy Beatriz Lamas.

El denunciante afirmó que el lugar operaba como punto de acopio y desarme de automóviles con pedido de captura, así como punto de venta de drogas y recepción de personas vinculadas a conflictos delictivos.

Asimismo, acusó a la conducción vigente de haber desplazado de manera irregular a su madre —quien atravesaba problemas de salud tras sufrir accidentes cerebrovasculares— mediante la presunta falsificación de firmas.

El reclamo de las familias

Por su parte, un grupo de madres y padres de los menores expresaron su alarma ante la gravedad de los hechos y cuestionaron la ausencia de supervisión estatal sobre el funcionamiento del establecimiento.

Una de las madres manifestó haber advertido previamente a la dirección acerca de los antecedentes del sereno —sobre quien pesaba una perimetral por amenazas—, sin que se adoptaran medidas para impedir su permanencia en el lugar.

Además, las familias exigieron la urgente intervención de las autoridades educativas y municipales para esclarecer la situación administrativa del jardín y garantizar la continuidad escolar de los niños.