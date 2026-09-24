Javier Milei cierra su gira con una reunión con Netanyahu

El encuentro con Netanyahu

La actividad central del día será la reunión bilateral prevista para las 17 con Netanyahu. Treinta minutos después, ambos participarán de un encuentro junto a líderes latinoamericanos.

La reunión se realizará un día después de que Milei volviera a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante esa intervención, el presidente reafirmó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó el papel de la ONU en el conflicto. “Para nosotros, Malvinas es una causa nacional”, sostuvo ante los representantes de los Estados miembros.

Milei también criticó la falta de avances en las negociaciones con el Reino Unido y remarcó que la posición argentina se mantiene dentro de los canales diplomáticos.

Milei dará una exposición a las 13 en The Economic Club of New York, una de las instituciones empresariales y financieras más influyentes de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Además, vinculó el conflicto con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur y apuntó contra el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.

“El proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la Cuenca Malvina Norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”, señaló.

El antecedente que rodea la reunión

El encuentro entre Milei y Netanyahu se producirá en un contexto particular luego de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, respaldara públicamente la posición argentina sobre Malvinas.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario pidió que Israel reconozca la soberanía argentina sobre las islas y cuestionó la presencia británica en el archipiélago.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”, escribió.

Las declaraciones fueron difundidas horas después de que el Gobierno argentino avanzara con medidas vinculadas a empresas que desarrollan actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial de Netanyahu sobre el planteo realizado por Ben Gvir ni sobre la posibilidad de que Israel modifique su posición respecto de la disputa por la soberanía de las islas.

Regreso a la Argentina

Tras completar sus actividades en Nueva York, Milei emprenderá el regreso al país. El vuelo presidencial está programado para las 21 de este jueves y el arribo a la Aeroestación Militar Aeroparque está previsto para las 8:30 del viernes.

De esta manera, el presidente pondrá fin a una gira que incluyó su participación en la Asamblea General de la ONU, reuniones políticas y exposiciones ante empresarios e inversores en Estados Unidos.