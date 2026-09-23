Milei cuestionó los controles a la IA mientras la ONU debate sus riesgos

Milei sostuvo además que la inteligencia artificial puede generar un fuerte incremento de la productividad y cuestionó las advertencias sobre una eventual destrucción masiva de empleos. Para respaldar su posición, comparó el actual proceso tecnológico con la transformación provocada por la Revolución Industrial y citó al economista Adam Smith.

“Y allí donde muchos ven una amenaza, nosotros vemos una frontera”, afirmó el Presidente, quien agregó que la IA puede multiplicar la productividad en magnitudes que todavía no se comprenden completamente.

Otro de los ejes del discurso fue la orientación internacional de la política tecnológica argentina. Milei sostuvo que Occidente debe liderar el desarrollo de la inteligencia artificial y vinculó esa postura con la defensa de valores como la libertad, la propiedad privada y la dignidad humana.

En ese marco, volvió a destacar la relación con Estados Unidos y su alineamiento con el gobierno de Donald Trump. La propuesta argentina busca diferenciarse de modelos que avanzan con mayores mecanismos de regulación y supervisión de la IA.

La postura expuesta por Milei contrasta con el enfoque planteado desde Naciones Unidas durante esta misma sesión. La ONU viene promoviendo una gobernanza internacional de la inteligencia artificial que contemple tanto el desarrollo tecnológico como riesgos vinculados con el empleo, la desigualdad digital, la seguridad y los derechos humanos.

El Presidente también dedicó una parte central de su intervención a la cuestión Malvinas y volvió a reclamar al Reino Unido la reanudación de las negociaciones sobre la soberanía.

Milei calificó a Malvinas como “una causa nacional” y advirtió sobre la explotación de recursos naturales en la zona. En particular, cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, vinculado con la exploración y eventual explotación petrolera en la cuenca Malvinas Norte.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, y va a tomar cartas en el asunto”, afirmó. También sostuvo que el país no será indiferente frente a quienes exploten recursos bajo lo que el Gobierno argentino considera una ocupación externa ilegal.

El Gobierno ya había enviado al Congreso un proyecto de ley vinculado con la defensa de los derechos soberanos argentinos frente al avance de Sea Lion.

Antes de abordar la inteligencia artificial y Malvinas, Milei realizó una dura crítica al funcionamiento de Naciones Unidas. Cuestionó el papel de los organismos multilaterales, la Agenda 2030 y las políticas adoptadas durante la pandemia de coronavirus.

En particular, calificó como “genocidio” las políticas de confinamiento que, según su interpretación, provocaron consecuencias económicas, educativas y sanitarias graves. También vinculó esa postura con la decisión argentina de abandonar la Organización Mundial de la Salud.

El discurso se desarrolló durante la 81ª Asamblea General de la ONU, cuya semana de alto nivel se extiende del 22 al 28 de septiembre en Nueva York.