Matrícula en baja: San Juan tendrá 15.627 estudiantes menos en 2030

Un informe nacional advierte sobre el impacto de la transición demográfica en la provincia.

El sistema educativo de San Juan se encamina hacia una transformación estructural sin precedentes debido a la caída de la natalidad. Según el informe “Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado”, elaborado por la organización Argentinos por la Educación, la provincia experimentará una marcada reducción en su matrícula escolar durante los próximos años.

De acuerdo con las proyecciones estadísticas, San Juan tendrá 15.627 alumnos menos para el año 2030. Esta cifra forma parte de una tendencia nacional que estima una caída del 27% en la matrícula del nivel primario, lo que equivale a 1,2 millones de estudiantes menos en comparación con los registros de 2023.

san juan

Menos alumnos por docente

Este fenómeno demográfico abre una "ventana de oportunidad" para el sistema pedagógico provincial. Actualmente, Argentina registra un promedio de 16 estudiantes por cargo docente, pero se espera que para 2030 ese ratio descienda a nivel nacional a 12 alumnos por maestro.

En San Juan, el impacto se verá reflejado en el tamaño de las secciones:

  • Aulas más pequeñas: A nivel general, se proyecta que las secciones con menos de 15 alumnos aumenten del 4,0% al 22,2% del total en todo el país.

  • Reducción de grupos numerosos: Las aulas con 30 o más alumnos, que hoy representan el 14,1%, pasarán a ser casi inexistentes, cayendo al 0,4%.

El debate sobre los recursos

La contracción de la matrícula plantea un desafío logístico y presupuestario para las autoridades. El informe advierte que, de mantenerse los ratios actuales, a nivel nacional se requeriría reasignar más de 71.250 cargos docentes y reorganizar unas 50.000 secciones.

Para los especialistas, como el coautor del informe Martín De Simone, este escenario permite destinar más recursos por estudiante sin necesidad de aumentar el gasto total. Entre las estrategias sugeridas para aprovechar esta transición en provincias como San Juan se encuentran:

  • Reasignación de personal hacia programas de tutorías o apoyo personalizado.

  • Extensión de la jornada escolar aprovechando la disponibilidad de espacio y personal.

  • Fortalecimiento de infraestructura y materiales pedagógicos.

"El riesgo es que la inercia institucional haga que esta ventana de oportunidad se desperdicie", señala el informe, subrayando la importancia de una planificación de mediano plazo para que el descenso de la matrícula se traduzca, efectivamente, en una mejora sustancial del aprendizaje en el aula.

Fuente: Argentinos por la Educación

