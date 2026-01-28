Matrícula en baja: San Juan tendrá 15.627 estudiantes menos en 2030

En San Juan, el impacto se verá reflejado en el tamaño de las secciones:

Aulas más pequeñas: A nivel general, se proyecta que las secciones con menos de 15 alumnos aumenten del 4,0% al 22,2% del total en todo el país.

Reducción de grupos numerosos: Las aulas con 30 o más alumnos, que hoy representan el 14,1%, pasarán a ser casi inexistentes, cayendo al 0,4%.

El debate sobre los recursos

La contracción de la matrícula plantea un desafío logístico y presupuestario para las autoridades. El informe advierte que, de mantenerse los ratios actuales, a nivel nacional se requeriría reasignar más de 71.250 cargos docentes y reorganizar unas 50.000 secciones.

Para los especialistas, como el coautor del informe Martín De Simone, este escenario permite destinar más recursos por estudiante sin necesidad de aumentar el gasto total. Entre las estrategias sugeridas para aprovechar esta transición en provincias como San Juan se encuentran:

Reasignación de personal hacia programas de tutorías o apoyo personalizado.

Extensión de la jornada escolar aprovechando la disponibilidad de espacio y personal.

Fortalecimiento de infraestructura y materiales pedagógicos.

"El riesgo es que la inercia institucional haga que esta ventana de oportunidad se desperdicie", señala el informe, subrayando la importancia de una planificación de mediano plazo para que el descenso de la matrícula se traduzca, efectivamente, en una mejora sustancial del aprendizaje en el aula.

Fuente: Argentinos por la Educación