Para Monteoliva, la edad de imputabilidad debe "reducirse hasta los 12 años"

La funcionaria sucesora de Bullrich acusó a las "organizaciones criminales" de "reclutar niños" para cometer delitos, al tiempo que aseguró que la aprobación de "la Ley Penal Juvenil" será "un cambio de sistema".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la edad de imputabilidad penal debería reducirse "hasta los 12 años" y consideró que el piso de 13 resulta insuficiente, luego de que se conociera la inclusión de la reforma de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

"Debería ser menos" de 13, señaló la funcionaria en una entrevista con Radio La Red, donde valoró que la aprobación del proyecto que impulsa el oficialismo será "clave" para que haya un "cambio de sistema" y sumó: "Ojalá logremos fijarla en 13 o 14 años, aunque incluso debería ser menos".

Monteoliva destacó que la iniciativa haya sido incorporada a la serie de discusiones que se iniciará el próximo 2 de febrero. "Por fin el tema va a estar incluido para ser debatido", celebró, al tiempo que manifestó su expectativa de avanzar hacia una reducción mayor.

En su argumentación, la ministra advirtió que la Argentina "está rezagada" en esta materia, señaló que, salvo Brasil, la mayoría de los países de la región establecen la edad mínima de imputabilidad "entre los 12 y los 14 años", y remarcó que el régimen vigente data "de 1980".

Según explicó, ese desfasaje se vuelve más evidente frente a los cambios en el delito organizado. "Las organizaciones criminales han cambiado y hoy reclutan niños", sostuvo, y agregó que la evidencia muestra una mutación en las modalidades delictivas.

Las declaraciones de Monteoliva se alinearon con la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien defendió públicamente la reforma al considerar que el régimen actual es injusto tanto para las víctimas como para los propios menores.

La decisión de reactivar este debate parlamentario se produjo en un contexto de alta sensibilidad social por delitos recientes protagonizados por menores, lo que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política.

