La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que la edad de imputabilidad penal debería reducirse "hasta los 12 años" y consideró que el piso de 13 resulta insuficiente, luego de que se conociera la inclusión de la reforma de la Ley Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias en el Congreso.
Para Monteoliva, la edad de imputabilidad debe "reducirse hasta los 12 años"
La funcionaria sucesora de Bullrich acusó a las "organizaciones criminales" de "reclutar niños" para cometer delitos, al tiempo que aseguró que la aprobación de "la Ley Penal Juvenil" será "un cambio de sistema".