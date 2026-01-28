Para Monteoliva, la edad de imputabilidad debe "reducirse hasta los 12 años"

image

En su argumentación, la ministra advirtió que la Argentina "está rezagada" en esta materia, señaló que, salvo Brasil, la mayoría de los países de la región establecen la edad mínima de imputabilidad "entre los 12 y los 14 años", y remarcó que el régimen vigente data "de 1980".

Según explicó, ese desfasaje se vuelve más evidente frente a los cambios en el delito organizado. "Las organizaciones criminales han cambiado y hoy reclutan niños", sostuvo, y agregó que la evidencia muestra una mutación en las modalidades delictivas.

Las declaraciones de Monteoliva se alinearon con la postura del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien defendió públicamente la reforma al considerar que el régimen actual es injusto tanto para las víctimas como para los propios menores.

La decisión de reactivar este debate parlamentario se produjo en un contexto de alta sensibilidad social por delitos recientes protagonizados por menores, lo que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política.