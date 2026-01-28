Tras una noche de intensas precipitaciones, el departamento de Zonda despertó nuevamente bajo los efectos de las crecientes. El agua y el barro afectaron la rutina de los vecinos, provocando cortes en las principales vías de comunicación y daños en zonas urbanas. Un equipo de Canal 8 recorrió el área afectada para registrar el impacto de la tormenta y el avance de los operativos de limpieza.
En fotos: así amaneció Zonda tras una nueva crecida
Las fuertes lluvias volvieron a afectar a los vecinos del departamento. Equipos de Vialidad Provincial e Hidráulica trabajan intensamente para despejar las rutas y reforzar las defensas aluvionales.