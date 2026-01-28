"
En fotos: así amaneció Zonda tras una nueva crecida

Las fuertes lluvias volvieron a afectar a los vecinos del departamento. Equipos de Vialidad Provincial e Hidráulica trabajan intensamente para despejar las rutas y reforzar las defensas aluvionales.

Tras una noche de intensas precipitaciones, el departamento de Zonda despertó nuevamente bajo los efectos de las crecientes. El agua y el barro afectaron la rutina de los vecinos, provocando cortes en las principales vías de comunicación y daños en zonas urbanas. Un equipo de Canal 8 recorrió el área afectada para registrar el impacto de la tormenta y el avance de los operativos de limpieza.

Actualmente, la Dirección Provincial de Vialidad concentra sus esfuerzos en la Ruta Provincial 12 y la calle Las Moras, donde se trabaja a contrarreloj para retirar el sedimento y restablecer la transitabilidad segura. La acumulación de material de arrastre sobre la calzada es significativa, lo que requiere el uso constante de maquinaria pesada.

En paralelo, personal de la Dirección de Hidráulica desarrolla tareas críticas de reconstrucción. El objetivo principal es levantar defensas de 3 metros de alto por 4 de ancho, diseñadas para evitar que el agua reingrese a las zonas vulnerables en caso de nuevas lluvias. El despliegue incluye topadoras, cargadoras y camiones que operan en los sectores más críticos.

Se recomienda a quienes deban circular por la zona hacerlo con extrema precaución y respetar las indicaciones del personal apostado en las rutas, ya que las tareas de recuperación continuarán durante toda la jornada.

