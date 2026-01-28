En fotos: así amaneció Zonda tras una nueva crecida

Actualmente, la Dirección Provincial de Vialidad concentra sus esfuerzos en la Ruta Provincial 12 y la calle Las Moras, donde se trabaja a contrarreloj para retirar el sedimento y restablecer la transitabilidad segura. La acumulación de material de arrastre sobre la calzada es significativa, lo que requiere el uso constante de maquinaria pesada.

En paralelo, personal de la Dirección de Hidráulica desarrolla tareas críticas de reconstrucción. El objetivo principal es levantar defensas de 3 metros de alto por 4 de ancho, diseñadas para evitar que el agua reingrese a las zonas vulnerables en caso de nuevas lluvias. El despliegue incluye topadoras, cargadoras y camiones que operan en los sectores más críticos.