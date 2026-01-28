Final vibrante en la Vuelta a San Juan: Cobarrubia se quedó con la quinta etapa
Leonardo Cobarrubia se impuso en la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026, disputada en Rivadavia, tras un final ajustado y estratégico. El ciclista del equipo SEP San Juan reafirmó el protagonismo local ante miles de personas.
Leonardo Cobarrubia fue el gran protagonista de la quinta etapa de la Vuelta a San Juan 2026, disputada este miércoles 28 de enero, al quedarse con una victoria clave en un final vibrante que encendió el festejo del público sanjuanino.
El ciclista del equipo SEP San Juan, identificado con el dorsal #101, se impuso tras completar un recorrido cercano a los 139 kilómetros, en una jornada exigente que tuvo como escenario principal el departamento Rivadavia y combinó tramos de velocidad con sectores de montaña.
Cobarrubia cruzó primero la línea de meta ubicada sobre Avenida Libertador General San Martín, a metros del Complejo Científico Forense, luego de casi tres horas de competencia. En el podio lo acompañaron Kevin Castro (#142), del equipo Diberbool, y Santiago Videla (#72), representante de Fuerza Activa.
La etapa se disputó en modalidad en línea y atravesó también los departamentos Ullúm, Zonda y la zona de Punta Negra. El trazado incluyó tres metas de montaña y dos sprints intermedios, lo que generó múltiples ataques y reagrupamientos a lo largo del recorrido.
La concentración de los equipos comenzó a las 14:15, sobre calle Rastreador Calívar, frente al Parque Municipal de Rivadavia. Desde allí, el pelotón avanzó en tren controlado hasta el kilómetro cero, mientras que la largada oficial se produjo a las 15:30.
Con el paso de los kilómetros, el circuito fue seleccionando al grupo principal. En el tramo final, Cobarrubia logró mantenerse bien posicionado y eligió el momento justo para lanzar su ataque definitivo en el sprint, imponiéndose con autoridad ante sus rivales.
Tras la victoria, el ciclista sanjuanino destacó la lectura táctica del cierre y el trabajo colectivo del equipo. “Estoy muy contento de haber vuelto a encontrar las sensaciones en el sprint. Pude elegir bien las ruedas y salir de situaciones riesgosas”, expresó.
También valoró el esfuerzo sostenido a lo largo de la competencia. “Esto es por lo que me esfuerzo todos los días, para superarme. Muy agradecido a todo el equipo por el trabajo que viene haciendo en esta Vuelta”, señaló.
El triunfo fue dedicado especialmente al Sindicato de Empleados Públicos, principal respaldo del equipo. “Confían en mí incluso cuando las cosas no se dan, y eso vale mucho”, afirmó.
En el cierre, Cobarrubia dejó un mensaje íntimo al mencionar a su hija de dos años. “Ella me cambió la vida”, dijo, sellando una jornada inolvidable y reafirmando el protagonismo sanjuanino en la Vuelta a San Juan 2026.