"Perversión", Milei difundió un audio de CFK donde hablaba de jubilaciones

En la grabación, la exmandataria relata una conversación previa a una visita a San Juan y hace referencia al entonces gobernador José Luis Gioja, en el marco de una charla sobre la situación económica y previsional del país.

En uno de los tramos más explícitos, se escucha: “Cuando va a San Juan le digo: ‘Sí, me invitó’. Bueno, andá vos y empezá a tirarle la lengua a ver qué te dice”. Luego, reproduce la respuesta que recibió tras ese encuentro: “La p+ta madre, tenías razón”.

Pero el fragmento que Milei decidió amplificar es el que hace foco en el futuro del sistema jubilatorio: “Andá, hablá con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía”.

El audio continúa con comentarios distendidos y risas, un tono que contrasta con la gravedad del contenido político y económico que se expone.

La difusión no fue un hecho aislado. El material recuerda otra escucha filtrada de la ex presidenta en la que también aparecen referencias directas al Partido Justicialista, a Gioja y a las internas del peronismo.

En ese audio, Cristina Kirchner lanza duras expresiones contra dirigentes del PJ: “No sé qué va a pasar el jueves en el PJ, qué mierda van a hacer estos imbéciles, porque son unos imbéciles importantes”.

En ese mismo intercambio, vuelve a aparecer San Juan como escenario político clave. La ex presidenta relata que envió a un dirigente a la provincia para sondear a Gioja y refuerza su advertencia: “Cuando le digo andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017 no va a poder pagar las jubilaciones. Le van a pegar una patada en el orto también”.

La conversación avanza sobre el temor a una fractura del peronismo y la posibilidad de que esas diferencias se traduzcan en costos políticos nacionales. “¿No pueden tener unidad en la diversidad? ¿Vos querés regalarles las tapas de los diarios con las diferencias del peronismo?”, se escucha en otro tramo.

La reaparición del audio se da en un momento particular del escenario político. Mientras Cristina Fernández de Kirchner retoma lentamente su actividad política desde la prisión domiciliaria, Milei aprovecha el archivo para reforzar su narrativa: responsabilizar al kirchnerismo por el deterioro del sistema previsional y exhibir internas, advertencias y frases que incomodan incluso a sus propios aliados históricos.

San Juan, una vez más, queda ubicada en el centro de una disputa que excede lo local y se proyecta al plano nacional, con un exgobernador como protagonista involuntario de una discusión que vuelve a dividir aguas en la política argentina.