ANSES oficializó los montos y topes de las asignaciones familiares desde febrero

También comprende a las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), así como a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Movilidad y actualización mensual

La resolución se apoya en el esquema de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Este mecanismo fue reforzado por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24, que modificó la fórmula de actualización de los haberes previsionales y prestaciones asociadas.

En ese marco, ANSES determinó los nuevos valores de las asignaciones y de los rangos de ingresos familiares mediante una serie de anexos técnicos que forman parte de la norma.

Trabajadores temporarios y sector agropecuario

La resolución también ratifica que los trabajadores contratados bajo modalidades de trabajo temporario o permanente discontinuo, así como aquellos que desarrollan tareas agropecuarias, percibirán las asignaciones familiares correspondientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

En estos casos, el monto de las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad o prenatal no podrá ser inferior al 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo, según lo previsto en la normativa vigente.

Límite de ingresos y redondeo

ANSES aclaró que, cuando la aplicación del incremento arroje valores con decimales, se realizará el redondeo al entero superior. Asimismo, se estableció que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe un ingreso superior a $2.646.379, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando el ingreso total del hogar no supere el tope máximo previsto.

La Resolución 23/2026 fue dictada por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, y ordena su comunicación, publicación en el Boletín Oficial y archivo. Los nuevos montos y rangos ya se encuentran vigentes para el período febrero de 2026, conforme a los anexos aprobados por el organismo.

Nuevos valores para trabajadores en relación de dependencia

Para los trabajadores registrados y titulares del régimen de Riesgos del Trabajo, el valor general de la Asignación por Hijo quedó fijado en $64.554 para grupos familiares con ingresos de hasta $999.482, mientras que para ingresos de hasta $1.465.838 el monto es de $43.544, y desciende progresivamente hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758

En el caso de Hijo con Discapacidad, los montos parten de $210.186 para los tramos más bajos de ingresos y alcanzan $93.844 para ingresos superiores a $1.465.838, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF). La Ayuda Escolar Anual se fijó en $42.039 en valor general, con montos diferenciales para las zonas 1 a 4 del país.

Para quienes perciben la Prestación por Desempleo, los montos de la Asignación por Hijo replican los valores del régimen general, con un máximo de $64.554 para los tramos de ingresos más bajos y un mínimo de $13.588 para los más altos. En este universo, la Ayuda Escolar Anual quedó establecida en $42.039, y la correspondiente a hijo con discapacidad en $210.186, sin tope de ingresos