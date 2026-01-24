El papa León se reunió con líderes el sector energético y minero

Entre los asistentes se destacaron Alejandro y Bettina Bulgheroni, CEO y vicepresidenta de Pan American Energy, uno de los principales grupos energéticos privados de América Latina, con fuerte presencia en Argentina y la región. También participó Hugo Eurnekian, CEO de Corporación América, holding con operaciones en energía, infraestructura y transporte aéreo a escala internacional. Entre los empresarios argentinos, también se destaca a José Luis Manzano (Integra Capital), vinculado a inversiones energéticas y mineras.

También, del sector minero y de materiales estratégicos tuvo una presencia central, con la participación de Mike Henry, CEO de BHP; Gary Nagle, CEO de Glencore; Gustavo Pimenta, CEO de Vale; y Simon Trott, responsable del negocio de mineral de hierro de Rio Tinto, todos al frente de compañías clave en el suministro global de cobre, hierro, níquel y otros recursos esenciales para la transición energética.