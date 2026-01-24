"
El papa León se reunió con líderes el sector energético y minero

El papa León XIV se reunió este sábado con líderes globales del sector energético y minero, provenientes de América Latina, América del Norte, Europa, Asia y Australia. Se trató de ejecutivos de primer nivel que encabezan algunas de las compañías más influyentes del mundo en petróleo, gas, minería y materiales críticos para la transición energética. El encuentro se desarrolló en El Vaticano.

Entre los asistentes se destacaron Alejandro y Bettina Bulgheroni, CEO y vicepresidenta de Pan American Energy, uno de los principales grupos energéticos privados de América Latina, con fuerte presencia en Argentina y la región. También participó Hugo Eurnekian, CEO de Corporación América, holding con operaciones en energía, infraestructura y transporte aéreo a escala internacional. Entre los empresarios argentinos, también se destaca a José Luis Manzano (Integra Capital), vinculado a inversiones energéticas y mineras.

También, del sector minero y de materiales estratégicos tuvo una presencia central, con la participación de Mike Henry, CEO de BHP; Gary Nagle, CEO de Glencore; Gustavo Pimenta, CEO de Vale; y Simon Trott, responsable del negocio de mineral de hierro de Rio Tinto, todos al frente de compañías clave en el suministro global de cobre, hierro, níquel y otros recursos esenciales para la transición energética.

La industria del litio, fundamental para la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía, estuvo representada por figuras de peso como Ana Cabral-Gardner (Sigma Lithium), Dale Henderson (Pilbara Minerals) y Wang Xiaoshen (Ganfeng Lithium), referentes de empresas con operaciones en América, Asia y Australia.

También participaron ejecutivos vinculados al trading energético y a la transición hacia modelos más sostenibles, como Marco Dunand y Daniel Jaeggi de Mercuria, junto a destacados empresarios mineros como Robert Friedland (Ivanhoe Mines), Rob McEwen (McEwen Mining), Eduardo Hochschild Beeck (Hochschild Mining), Adam y Jack Lundin (Lundin Mining), Nicolás Mallo Huergo (Volcan Mining) y Francisco Pulit (Lítica Resources).

La reunión reflejó la convergencia entre liderazgo empresarial, recursos naturales y transición energética, en un marco de diálogo promovido por el Vaticano sobre desarrollo sostenible, responsabilidad social y el rol estratégico de la energía y los minerales en el futuro global.

Entre 2022 y 2025 ya hubo 5 encuentros sobre desarrollo y justicia socioclimática.

