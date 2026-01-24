El papa León se reunió con líderes el sector energético y minero

El papa León XIV se reunió este sábado con líderes globales del sector energético y minero, provenientes de América Latina, América del Norte, Europa, Asia y Australia. Se trató de ejecutivos de primer nivel que encabezan algunas de las compañías más influyentes del mundo en petróleo, gas, minería y materiales críticos para la transición energética. El encuentro se desarrolló en El Vaticano.
