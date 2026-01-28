De una cita a los tiros: investigan un violento ataque armado en Las Pampas

image

Malherido, el damnificado logró huir del lugar y desplazarse por sus propios medios hasta un sector cercano, donde un sereno que realizaba tareas de custodia en la zona le brindó asistencia y dio aviso al 911. Al llegar el personal policial al sitio indicado inicialmente, el herido ya se había trasladado hacia un barrio colindante en busca de resguardo.

A partir de esa situación, se activó el protocolo de emergencia y personal del servicio 107 logró localizar al hombre, brindarle asistencia de urgencia y trasladarlo al Hospital Federico Cantoni. Allí recibió las primeras atenciones médicas y quedó internado en observación. Su estado de salud es estable y fuera de peligro, aunque se aguardan los informes médicos oficiales para precisar la naturaleza de la lesión en la pierna.

En cuanto al agresor, por el momento no se encuentra formalmente identificado, aunque la víctima manifestó conocerlo. Con esos datos y las pruebas recolectadas en el lugar, personal policial continúa con las tareas investigativas para dar con su paradero. Desde la investigación se indicó además que el ataque no tuvo como finalidad un robo, sino que se trató de una agresión directa cuyo móvil aún no fue esclarecido.

Los investigadores analizan distintas hipótesis, entre ellas la posibilidad de que la mujer mencionada por la víctima haya actuado como señuelo para concretar la emboscada, aunque no se descartan otros móviles detrás del ataque.

Un antecedente violento en el mismo barrio

El episodio ocurrido durante la madrugada se suma a otros hechos de extrema violencia registrados en el barrio Las Pampas. Uno de los casos más graves tuvo lugar el 26 de julio pasado, cuando al mediodía se produjo un violento enfrentamiento en la plaza del barrio.

En aquella oportunidad, dos hombres se encontraron en el lugar y mantuvieron una fuerte discusión que terminó a los tiros. Durante el ataque, uno de ellos recibió tres disparos: dos en la pierna y uno en el hombro izquierdo, además de ser golpeado en la cabeza con el arma. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital y logró sobrevivir.

Ese hecho fue investigado como un ajuste de cuentas, y el autor del ataque quedó detenido mientras avanzaba la causa judicial. El antecedente refuerza la preocupación por la reiteración de episodios armados en la zona, en un contexto que continúa bajo la lupa de la Justicia.