Gaby Sabatini, a full con San Juan: deporte, paisaje y cercanía con la gente

El sitio, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, fue uno de los puntos que más llamó la atención de la ex número 3 del ranking mundial, quien quedó impactada por el valor geológico y el paisaje del lugar.

Las redes sociales oficiales del parque reflejaron la recorrida con imágenes de la deportista entre las formaciones rocosas, lo que generó una amplia repercusión entre visitantes y seguidores.

image

Antes de su recorrida turística, Sabatini fue una de las figuras destacadas de la tercera etapa de la Vuelta a San Juan, disputada en el departamento Pocito. Allí se mostró cercana al público, se sacó fotos, firmó autógrafos y se animó a recorrer parte del circuito en bicicleta.

Tras presenciar el sprint final en la zona de calle 5 y Vidart, donde se impuso Mauro Domínguez, la extenista compartió sus sensaciones sobre la experiencia.

“Es un placer estar acá, es la primera vez que vengo a San Juan. Realmente es increíble lo que se vive”, expresó, destacando tanto el acompañamiento del público como los paisajes del interior provincial.

image

La presencia de Sabatini en Pocito también estuvo marcada por un componente personal. La extenista llegó invitada por el intendente Fabián Aballay y para acompañar a Ramiro Videla, corredor local del equipo Fuerza Activa, con quien mantiene una relación de amistad.

Durante la jornada, recorrió calles del departamento y compartió momentos con vecinos y jóvenes deportistas, en un clima de cercanía que convirtió la etapa en un hecho destacado para la comunidad.

Desde el municipio remarcaron la relevancia simbólica de la visita y el impacto positivo que genera la presencia de una figura histórica del deporte argentino en eventos que vuelven a posicionar a Pocito y a San Juan en la escena deportiva nacional.