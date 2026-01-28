Gaby Sabatini, a full con San Juan: deporte, paisaje y cercanía con la gente
En el marco de la Vuelta a San Juan 2026, la extenista Gabriela Sabatini visitó la provincia por primera vez, participó de actividades deportivas, recorrió Ischigualasto y dejó elogios para el público y los paisajes locales.
La estadía de Gabriela Sabatini en San Juan coincidió con el desarrollo de la Vuelta a San Juan 2026, evento que reunió a figuras del deporte nacional e internacional. Durante su paso por la provincia, la extenista aprovechó la agenda para combinar su vínculo con el ciclismo y distintas actividades recreativas.
Entre ellas, realizó paseos en bicicleta por la zona del Dique Punta Negra, uno de los escenarios más representativos del circuito sanjuanino, donde compartió momentos con deportistas y aficionados.
El cierre de la visita tuvo un fuerte componente turístico. Sabatini recorrió el Parque Provincial Ischigualasto, donde caminó por los senderos del Valle de la Luna y tomó contacto directo con uno de los patrimonios naturales más emblemáticos de la provincia.
El sitio, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, fue uno de los puntos que más llamó la atención de la ex número 3 del ranking mundial, quien quedó impactada por el valor geológico y el paisaje del lugar.
Las redes sociales oficiales del parque reflejaron la recorrida con imágenes de la deportista entre las formaciones rocosas, lo que generó una amplia repercusión entre visitantes y seguidores.
Antes de su recorrida turística, Sabatini fue una de las figuras destacadas de la tercera etapa de la Vuelta a San Juan, disputada en el departamento Pocito. Allí se mostró cercana al público, se sacó fotos, firmó autógrafos y se animó a recorrer parte del circuito en bicicleta.
Tras presenciar el sprint final en la zona de calle 5 y Vidart, donde se impuso Mauro Domínguez, la extenista compartió sus sensaciones sobre la experiencia.
“Es un placer estar acá, es la primera vez que vengo a San Juan. Realmente es increíble lo que se vive”, expresó, destacando tanto el acompañamiento del público como los paisajes del interior provincial.
La presencia de Sabatini en Pocito también estuvo marcada por un componente personal. La extenista llegó invitada por el intendente Fabián Aballay y para acompañar a Ramiro Videla, corredor local del equipo Fuerza Activa, con quien mantiene una relación de amistad.
Durante la jornada, recorrió calles del departamento y compartió momentos con vecinos y jóvenes deportistas, en un clima de cercanía que convirtió la etapa en un hecho destacado para la comunidad.
Desde el municipio remarcaron la relevancia simbólica de la visita y el impacto positivo que genera la presencia de una figura histórica del deporte argentino en eventos que vuelven a posicionar a Pocito y a San Juan en la escena deportiva nacional.