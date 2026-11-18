El fallo no significa que Argüello Medawar haya sido sobreseído ni que la causa esté cerrada. Por el contrario, la investigación continuará bajo las reglas de la legislación nacional y deberá determinar si existió responsabilidad del conductor en el siniestro.

En qué cambia en la investigación

El accidente ocurrió el 21 de agosto de 2026, en la intersección de Catamarca y avenida José Ignacio de la Roza, en Capital. Gallardo circulaba en moto de oeste a este por la avenida, mientras que Argüello Medawar conducía un Peugeot 3008 de sur a norte por Catamarca. En ese cruce se produjo el impacto que terminó con la vida de la joven.

Durante la audiencia de formalización del 4 de septiembre, la Fiscalía había imputado al conductor por homicidio culposo, al considerar que habría incumplido la prioridad de paso correspondiente a quienes circulaban por una avenida.

La defensa, representada por el abogado José Beltrán Bengoa, cuestionó ese criterio y pidió que se aplicara la normativa nacional, que establece como regla general la prioridad de quien circula por la derecha. El Tribunal coincidió con ese planteo respecto de la validez del decreto provincial.

La Fiscalía y la querella se opusieron a esa interpretación. Sostuvieron que la prioridad para las avenidas responde a razones de seguridad vial y al mayor caudal de tránsito que suelen concentrar esas arterias.

Con este fallo, el Ministerio Público Fiscal podrá readecuar la imputación y continuar con la investigación sin utilizar la prioridad de las avenidas establecida en el decreto cuestionado.

La querella, representada por la abogada Julieta Campillay Fernández, también había solicitado que se profundizara el análisis de otros factores del choque, como la velocidad del Peugeot, la posibilidad de advertir la motocicleta, las maniobras de frenado y el deber de cuidado del conductor.

Esos elementos serán importantes para determinar si existió una conducta imprudente que permita atribuirle responsabilidad penal, más allá de la discusión sobre quién tenía prioridad de paso.

En otro punto, el Tribunal rechazó por extemporáneo un recurso de la querella que buscaba la inhabilitación provisoria de Argüello Medawar y la retención de su licencia de conducir. El planteo había sido presentado fuera del plazo legal de tres días.

De esta manera, la causa continuará, pero con un cambio importante en el criterio legal que deberá utilizarse para analizar el choque fatal. La responsabilidad del conductor todavía debe ser determinada.

Por Gabriel Rotter.