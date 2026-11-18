Sin embargo, Caputo, previo a su comentario, replicó otro duro cuestionamiento de un dirigente oficialista. Nicolás Promanzio, especialista en Defensa, escribió: "Los políticos de mierda que tenemos en este país siguen demorando la aprobación de la ley Malvinas. El nivel de irresponsabilidad es total. Siempre les chupó y les va a seguir chupando un huevo hacer las cosas bien. Solo les importa rosquear un lugar de mierda en un Consejo inútil y aprobar sus changuitas electorales".

También viralizó la opinión de Juan Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno.

"La casta política, una vez más, boicotea los proyectos que realmente le importan a los argentinos. Ya achuraron la Ley Bases en 2024, quisieron reventar el equilibrio fiscal en 2025, y ahora demoran la aprobación de la ley de Soberanía de Malvinas", señaló "Doe", que contó con el retuit de Javier Milei.

"El nivel de odio a la República Argentina es total. Les chupa un huevo las Malvinas, les chupa un huevo la soberanía. Es todo cuento para la gilada. En el fondo, por rosca propia o por financiación extranjera, terminan siempre votando a favor de los intereses de los de afuera y no de los argentinos. Si los ingleses extraen petróleo de la Cuenca Malvinas VA A SER CULPA DE USTEDES. Van a quedar en los libros de historia como los mayores traidores a la Patria", añadió.

Qué pasó en Diputados

No hubo quórum este miércoles en la sesión especial de la Cámara de Diputados y dejó sin tratamiento un paquete de proyectos impulsados por el Gobierno, entre los que se encontraban la denominada Ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La convocatoria, que había sido organizada para desarrollar una extensa jornada parlamentaria de más de 13 horas, fracasó porque La Libertad Avanza y sus aliados reunieron 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para alcanzar el quórum.