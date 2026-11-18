La investigación está encabezada por los fiscales coordinadores Iván Grassi y Roberto Ginsberg, junto a los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese y Victoria Ruiz.

La muerte y las dudas sobre el procedimiento

Jara fue aprehendido el sábado 14 de noviembre, alrededor de las 22, durante un procedimiento policial en el barrio Lozano I. En la madrugada del domingo manifestó sentirse mal y fue trasladado al Hospital José Giordano, donde recibió atención médica. Luego le dieron el alta y regresó a la comisaría.

Horas más tarde, otros detenidos alertaron sobre su estado. Los efectivos realizaron maniobras de reanimación y convocaron al servicio de emergencias, pero el hombre murió. El fallecimiento fue constatado a las 4.59.

La autopsia determinó que presentaba un traumatismo contuso en la región temporal izquierda, un hematoma, edema cerebral y una hemorragia subdural. También se constató edema pulmonar. El informe calificó la muerte como violenta y con características homicidas, un resultado que forma parte de las pruebas que analiza la Fiscalía.

La familia denunció que los policías ingresaron a la vivienda sin una orden judicial y golpearon a Jara durante el procedimiento. Uno de sus hijos, de 14 años, relató que pidió que le mostraran la documentación que habilitaba el ingreso y que no se la exhibieron.

También sostuvo que presenció agresiones contra su padre y que continuaron cuando fue trasladado a la dependencia policial.

Los investigadores realizaron una inspección ocular en la vivienda, relevaron registros fotográficos y tomaron testimonios a policías y personas que estaban detenidas en la comisaría. También intervino personal de Criminalística y una médica legista.

Una marcha frente a Tribunales

Mientras se desarrolla la primera audiencia, familiares y allegados de Jara convocaron a una concentración para este jueves a las 12 frente a Tribunales. Bajo la consigna “Justicia por Franco Jara”, buscarán visibilizar el reclamo y exigir que se esclarezca la muerte del hombre de 31 años.

Jara era padre de cuatro hijos, de entre 7 y 14 años.