"La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, al estilo de la Liga de Naciones, y se competirá por un título", adelantó Alonso antes del encuentro que terminó en victoria para Uruguay por 5-0 ante República Dominicana en la última fecha FIFA del año.

Sin más detalles, este proyecto representa una revolución en la competencia tradicional que busca el boleto de las selecciones sudamericanas a la Copa Mundial y una posible copia del modelo europeo de la "UEFA Nations League", que tiene como objetivo ofrecer partidos de alto nivel, sin necesidad de amistosos que puedan llevar a un bajo rendimiento de cara a la máxima competencia cada cuatro años.