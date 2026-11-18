El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, reveló que la Conmebol prepara un cambio radical en las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2030, debido a que Argentina, Uruguay y Paraguay ya se encuentran clasificados para la competencia por ser tres de los seis anfitriones: "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión".
La Conmebol hará cambios en las Eliminatorias Sudamericanas
Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados A las Eliminatorias Sudamericanas por ser tres de los seis anfitriones.