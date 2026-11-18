La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, a través de la Policía de San Juan, pondrá en marcha un operativo integral de prevención y ordenamiento durante la Fiesta Nacional del Sol 2026, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el predio del Estadio San Juan del Bicentenario. El dispositivo contará con la participación de 750 efectivos distribuidos estratégicamente tanto en los espectáculos y la feria temática como en las actividades previstas en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.
Operativo por la FNS 2026 por dónde entrar y qué calles estarán cortadas
La Policía de San Juan desplegará 750 efectivos del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo. Habrá dos anillos de control, cortes en el lateral este de Ruta 40 y monitoreo del CISEM 911.