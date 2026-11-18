El esquema vial y preventivo estará dividido en dos sectores alrededor del complejo: el primer anillo cubrirá el perímetro delimitado por calle 7, colectora este, Ruta Nacional 40, calle General Acha y calle 6; mientras que el segundo anillo extenderá las tareas de prevención hasta calle Mendoza. Para el ordenamiento vehicular, se habilitarán sectores de estacionamiento dentro del predio y en sus inmediaciones.

Para quienes asistan en vehículos particulares, se establecieron las siguientes vías y restricciones:

Accesos habilitados: La vía principal será la Ruta Nacional 40 (utilizando las salidas hacia calle 6 y continuando por calle 7 para quienes circulen de norte a sur). También se podrá ingresar por calle General Acha hacia el estacionamiento del Estadio, o desde calle Mendoza hacia el este tomando las calles 6 y 7.

Tramo restringido: No estará permitida la circulación vehicular por el lateral este de Ruta Nacional 40, entre calles 6 y 7, con el objetivo de facilitar el tránsito peatonal y el paso de unidades de emergencia.

Finalmente, el Centro de Operaciones Especiales (COE) realizará un seguimiento permanente durante las tres jornadas mediante el sistema de videovigilancia del CISEM 911, permitiendo detectar cualquier situación de riesgo y coordinar respuestas rápidas junto a los organismos provinciales de emergencia.