León XIV partió rumbo a Perú y Milei lo despidió con lágrimas en los ojos

La ceremonia tuvo un momento especial cuando un grupo de niños entonó la canción religiosa “Alma misionera” mientras León XIV se preparaba para abordar. El canto acompañó los últimos minutos del pontífice en suelo argentino, después de tres jornadas de actividades que incluyeron Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Milei y el Papa caminaron juntos por una alfombra roja hasta la escalera del avión. Con lágrimas en los ojos, el mandatario volvió a agradecerle por la visita y le estrechó la mano antes de la partida.