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León XIV partió rumbo a Perú y Milei lo despidió con lágrimas en los ojos

El Presidente despidió al pontífice en el aeropuerto de Ezeiza, luego de tres jornadas de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Un grupo de niños cantó “Alma misionera” antes de que el Papa abordara el avión rumbo a Perú.

Javier Milei no pudo contener las lágrimas al despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde el pontífice concluyó su histórica visita a la Argentina. El Presidente lo acompañó hasta el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará a Lima, Perú, último destino de su gira por Sudamérica.

La ceremonia tuvo un momento especial cuando un grupo de niños entonó la canción religiosa “Alma misionera” mientras León XIV se preparaba para abordar. El canto acompañó los últimos minutos del pontífice en suelo argentino, después de tres jornadas de actividades que incluyeron Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Milei y el Papa caminaron juntos por una alfombra roja hasta la escalera del avión. Con lágrimas en los ojos, el mandatario volvió a agradecerle por la visita y le estrechó la mano antes de la partida.

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La despedida marcó el cierre de una agenda que incluyó encuentros multitudinarios, celebraciones religiosas y una vigilia con más de un millón de jóvenes en Palermo. Desde Ezeiza, León XIV continuará su gira sudamericana con destino a Perú. https://www.youtube.com/watch?v=yMjrlMcbCDQ

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