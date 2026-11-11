Javier Milei no pudo contener las lágrimas al despedir al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde el pontífice concluyó su histórica visita a la Argentina. El Presidente lo acompañó hasta el avión de Aerolíneas Argentinas que lo trasladará a Lima, Perú, último destino de su gira por Sudamérica.
León XIV partió rumbo a Perú y Milei lo despidió con lágrimas en los ojos
El Presidente despidió al pontífice en el aeropuerto de Ezeiza, luego de tres jornadas de actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Un grupo de niños cantó “Alma misionera” antes de que el Papa abordara el avión rumbo a Perú.