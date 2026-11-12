Una escuela técnica de Rawson fue blanco de un robo que afectó directamente su equipamiento educativo. Desconocidos ingresaron al Anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3, violentaron una ventana y se llevaron máquinas y herramientas del aula taller, elementos que los alumnos utilizan durante su formación.
Rompieron una ventana y robaron hasta las cintas métricas de una escuela
El robo fue descubierto este miércoles en el Anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3. Los delincuentes rompieron una ventana, ingresaron al edificio y sustrajeron máquinas y herramientas utilizadas por los estudiantes en sus prácticas.