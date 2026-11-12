Rompieron una ventana y robaron hasta las cintas métricas de una escuela

Rompieron una ventana y entraron al aula taller

Según la información policial, los delincuentes accedieron al establecimiento después de violentar una ventana de uno de los módulos. Una vez adentro, se dirigieron directamente al aula taller, donde estaba guardado el equipamiento utilizado en las actividades prácticas.

Entre los elementos sustraídos figuran un rotomartillo, un cargador de metrofusión, una termofusora y un reflector de voltaje. También se llevaron un metro de carpintero, cuatro cintas métricas, nueve buscapolos, seis cortahierros y cuatro tenazas.

El robo representa una pérdida económica para la escuela, pero también afecta los recursos disponibles para la formación de los alumnos, que utilizan esas herramientas en sus prácticas de construcción, instalaciones y otros trabajos técnicos.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría 6.ª inició las actuaciones para investigar el hecho e intentar determinar quiénes fueron los responsables.