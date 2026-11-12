"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > ventana

Rompieron una ventana y robaron hasta las cintas métricas de una escuela

El robo fue descubierto este miércoles en el Anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3. Los delincuentes rompieron una ventana, ingresaron al edificio y sustrajeron máquinas y herramientas utilizadas por los estudiantes en sus prácticas.

Una escuela técnica de Rawson fue blanco de un robo que afectó directamente su equipamiento educativo. Desconocidos ingresaron al Anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3, violentaron una ventana y se llevaron máquinas y herramientas del aula taller, elementos que los alumnos utilizan durante su formación.

El Anexo de la Escuela Provincial Técnica N.º 3, ubicado en Rawson, sufrió un robo que dejó importantes pérdidas en su equipamiento de trabajo. Delincuentes ingresaron al establecimiento, rompieron una ventana y se llevaron máquinas y herramientas destinadas a las prácticas de los estudiantes.

El hecho fue descubierto el miércoles 11 de noviembre en el edificio situado sobre calle General Alvear, entre Pedro Martí y Perona Oeste. La denuncia fue realizada por Eduardo Yáñez, directivo de la institución, quien alertó a efectivos de la Comisaría 6.ª después de advertir el ingreso de desconocidos.

Te puede interesar...

Rompieron una ventana y entraron al aula taller

Según la información policial, los delincuentes accedieron al establecimiento después de violentar una ventana de uno de los módulos. Una vez adentro, se dirigieron directamente al aula taller, donde estaba guardado el equipamiento utilizado en las actividades prácticas.

Entre los elementos sustraídos figuran un rotomartillo, un cargador de metrofusión, una termofusora y un reflector de voltaje. También se llevaron un metro de carpintero, cuatro cintas métricas, nueve buscapolos, seis cortahierros y cuatro tenazas.

El robo representa una pérdida económica para la escuela, pero también afecta los recursos disponibles para la formación de los alumnos, que utilizan esas herramientas en sus prácticas de construcción, instalaciones y otros trabajos técnicos.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría 6.ª inició las actuaciones para investigar el hecho e intentar determinar quiénes fueron los responsables.

Temas

Te puede interesar