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Escuchaba ruidos en el techo y descubrió que su expareja dormía dentro del tanque de agua

La mujer comenzó a escuchar ruidos durante la noche y pidió ayuda policial. Al revisar el techo de su vivienda, los efectivos encontraron zapatillas y una frazada junto al tanque de agua. La Justicia dispuso medidas de protección.

Una mujer de Santiago del Estero pidió intervención policial después de escuchar ruidos extraños en el techo de su casa durante varias noches. La inspección terminó con un hallazgo inesperado: había ropa y elementos de abrigo que su expareja habría utilizado para permanecer escondido en el sector del tanque de agua.

Lo que comenzó como una serie de ruidos extraños durante la noche terminó con un hallazgo inesperado en una vivienda de Santiago del Estero. Una mujer descubrió que su expareja habría utilizado el sector del tanque de agua, ubicado sobre el techo de la casa, como refugio para pasar las noches sin que ella lo supiera.

El episodio ocurrió en una propiedad de la manzana 65 del barrio Siglo XXI, en la zona sur de la capital santiagueña. Según trascendió, los ruidos comenzaron después de la separación de la pareja y se repitieron durante dos noches, hasta que la mujer decidió pedir intervención policial.

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Con autorización de la propietaria, los efectivos revisaron los sectores elevados de la vivienda y encontraron un par de zapatillas negras y una frazada junto al tanque de reserva de agua. Los elementos habrían sido utilizados por el hombre para permanecer en ese lugar durante la noche.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el hombre atravesaría una situación de vulnerabilidad habitacional y estaría en situación de calle. También habría sido echado de la vivienda de su madre.

Aunque la mujer inicialmente no manifestó su intención de presentar una denuncia penal, el episodio llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar. La fiscal Silvia Jaime Luna tomó intervención y dispuso medidas preventivas para resguardar a la propietaria.

Entre ellas, ordenó la instalación y activación de un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer, para que pueda solicitar asistencia inmediata ante cualquier situación que comprometa su seguridad.

El caso quedó bajo seguimiento de la Fiscalía, que dispuso las medidas de protección correspondientes.

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