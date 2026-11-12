Escuchaba ruidos en el techo y descubrió que su expareja dormía dentro del tanque de agua

Con autorización de la propietaria, los efectivos revisaron los sectores elevados de la vivienda y encontraron un par de zapatillas negras y una frazada junto al tanque de reserva de agua. Los elementos habrían sido utilizados por el hombre para permanecer en ese lugar durante la noche.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el hombre atravesaría una situación de vulnerabilidad habitacional y estaría en situación de calle. También habría sido echado de la vivienda de su madre.

Aunque la mujer inicialmente no manifestó su intención de presentar una denuncia penal, el episodio llegó a la Unidad Fiscal de Género y Violencia Intrafamiliar. La fiscal Silvia Jaime Luna tomó intervención y dispuso medidas preventivas para resguardar a la propietaria.

Entre ellas, ordenó la instalación y activación de un botón antipánico en el teléfono celular de la mujer, para que pueda solicitar asistencia inmediata ante cualquier situación que comprometa su seguridad.

El caso quedó bajo seguimiento de la Fiscalía, que dispuso las medidas de protección correspondientes.