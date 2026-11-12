Una mujer de Santiago del Estero pidió intervención policial después de escuchar ruidos extraños en el techo de su casa durante varias noches. La inspección terminó con un hallazgo inesperado: había ropa y elementos de abrigo que su expareja habría utilizado para permanecer escondido en el sector del tanque de agua.
Escuchaba ruidos en el techo y descubrió que su expareja dormía dentro del tanque de agua
La mujer comenzó a escuchar ruidos durante la noche y pidió ayuda policial. Al revisar el techo de su vivienda, los efectivos encontraron zapatillas y una frazada junto al tanque de agua. La Justicia dispuso medidas de protección.