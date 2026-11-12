Estudiantes e Independiente Rivadavia empatan en la final de la Supercopa Argentina

En lo que respecta al ámbito local, el "Pincha" viene de tener una floja participación en el Torneo Clausura, donde quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A.

Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina gracias al título del año pasado en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense.

Independiente Rivadavia, por su parte, fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual.

El equipo mendocino, que tiene como DT a Alfredo Berti, se ganó el derecho a disputar este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025.

La primera llegada del partido fue del “Pincha”, a los tres minutos, y surgió a partir de la inteligencia de Guido Carrillo: presión alta, amague y centro atrás para Fabricio Pérez, que entró al área libre de marca, pero su definición pegó en un defensor.

A los nueve minutos llegó el elenco mendocino, con una buena combinación por derecha en la que Matías Fernández filtró para dejar mano a mano a Luis Sequeira, que buscó el segundo palo con un tiro bajo pero no superó al arquero Fernando Muslera.

Diez minutos después, Baltasar Rodríguez amagó a meter un centro y jugó atrás para Marcos Rojo, que cruzó un zurdazo desde afuera del área y le erró al segundo palo por pocos centímetros.

Un nuevo remate de media distancia llegó a los 27 minutos, con un avance de derecha a izquierda del lateral Eric Meza, quien se animó a sacar un zurdazo, pero el mismo se fue alto y desviado.