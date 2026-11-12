El volumen de agua que desciende desde la alta montaña modificó de manera drástica el panorama hídrico de San Juan en pocos días. Impulsado por las altas temperaturas y el fenómeno de El Niño, el río San Juan duplicó su caudal promedio en apenas dos semanas —pasando de 40 a 80 metros cúbicos por segundo— y alcanzó picos extraordinarios de hasta 200 m³/s. Un comportamiento similar se registra en la cuenca del río Jáchal, donde el ingreso al embalse Cuesta del Viento saltó de 4 a 20 m³/s, superando con holgura los 8 m³/s que demanda el riego agrícola.
San Juan ante el deshielo extraordinario: datos y puntos críticos de control
Monitoreo en tiempo real sobre la duplicación de caudales en alta montaña, la capacidad de regulación de los embalses y el impacto territorial en las comunidades precordilleranas.