San Juan ante el deshielo extraordinario: datos y puntos críticos de control

Este escenario exige un monitoreo permanente en el sistema de represas provinciales. En el dique Caracoles, un caudal sostenido de 150 m³/s eleva la cota un metro por día, alcanzando el límite máximo de seguridad establecido en los manuales técnicos. Si los registros se mantienen por encima de ese margen, las autoridades deberán activar los descargadores de fondo en Punta Negra y Quebrada de Ullum, una maniobra que dejaría intransitable la calle Las Moras y afectaría los badenes de la Ruta 60.

En las zonas pobladas, las consecuencias ya impactan en la vida cotidiana. En Calingasta, la fuerza del río Los Patos superó el límite operativo del puente Pioneros, inhabilitando la pasarela y dejando incomunicadas a unas 40 familias de las localidades de Hilario, Colón y La Isla. La situación obligó a los habitantes a realizar desvíos de 30 kilómetros y movilizó a tres vecinos que cruzaron el cauce a caballo para acercar alimentos y suministros básicos. En paralelo, corrientes con olas de hasta un metro y medio descalzaron el fondo del río en el kilómetro 101 de la ruta hacia el departamento, obligando a trasladar las tareas de medición hacia Caracoles.