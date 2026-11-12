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San Juan ante el deshielo extraordinario: datos y puntos críticos de control

Monitoreo en tiempo real sobre la duplicación de caudales en alta montaña, la capacidad de regulación de los embalses y el impacto territorial en las comunidades precordilleranas.

El volumen de agua que desciende desde la alta montaña modificó de manera drástica el panorama hídrico de San Juan en pocos días. Impulsado por las altas temperaturas y el fenómeno de El Niño, el río San Juan duplicó su caudal promedio en apenas dos semanas —pasando de 40 a 80 metros cúbicos por segundo— y alcanzó picos extraordinarios de hasta 200 m³/s. Un comportamiento similar se registra en la cuenca del río Jáchal, donde el ingreso al embalse Cuesta del Viento saltó de 4 a 20 m³/s, superando con holgura los 8 m³/s que demanda el riego agrícola.

Este escenario exige un monitoreo permanente en el sistema de represas provinciales. En el dique Caracoles, un caudal sostenido de 150 m³/s eleva la cota un metro por día, alcanzando el límite máximo de seguridad establecido en los manuales técnicos. Si los registros se mantienen por encima de ese margen, las autoridades deberán activar los descargadores de fondo en Punta Negra y Quebrada de Ullum, una maniobra que dejaría intransitable la calle Las Moras y afectaría los badenes de la Ruta 60.

En las zonas pobladas, las consecuencias ya impactan en la vida cotidiana. En Calingasta, la fuerza del río Los Patos superó el límite operativo del puente Pioneros, inhabilitando la pasarela y dejando incomunicadas a unas 40 familias de las localidades de Hilario, Colón y La Isla. La situación obligó a los habitantes a realizar desvíos de 30 kilómetros y movilizó a tres vecinos que cruzaron el cauce a caballo para acercar alimentos y suministros básicos. En paralelo, corrientes con olas de hasta un metro y medio descalzaron el fondo del río en el kilómetro 101 de la ruta hacia el departamento, obligando a trasladar las tareas de medición hacia Caracoles.

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Desde el Departamento de Hidráulica fueron categóricos al remarcar que las defensas actuales funcionan como obras de mitigación y no garantizan evitar desbordes ante eventos extremos. Asimismo, advirtieron que el deshielo representa apenas la primera etapa del fenómeno y que la mayor amenaza llegará con las tormentas de verano, por lo que solicitaron a la población mantener limpios los canales y acequias para evitar el colapso de los desagües urbanos.

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