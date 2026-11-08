SEGUÍ EN VIVO: El papa León XIV llegó a la Argentina y lo recibió Milei

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina en el marco de su primera gira por América del Sur. El vuelo aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar una visita de cuatro días que incluirá actividades en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
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El pontífice arribó a las 16.33 al Aeroparque Jorge Newbery y fue recibido por el presidente Javier Milei.