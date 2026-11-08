SEGUÍ EN VIVO: El papa León XIV llegó a la Argentina y lo recibió Milei

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El presidente Javier Milei lo recibió al pie del avión antes de la agenda oficial, que contempla una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La llegada marca la primera visita de un pontífice al país en 39 años.