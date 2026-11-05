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Lamelas salió a respaldar la alianza con Milei tras el revés electoral de Trump

Buscó llevar tranquilidad sobre el futuro de la relación bilateral y aseguró que el compromiso de Washington con la Argentina no depende de quién controle el Congreso.

La derrota electoral de Donald Trump abrió interrogantes sobre el futuro de su vínculo con Javier Milei y el alcance del respaldo estadounidense a la Argentina. En medio de esas dudas, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas, salió a fijar posición con un mensaje directo: la relación entre ambos países seguirá adelante más allá del nuevo escenario político en Washington.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina”, escribió el diplomático en su cuenta de X. La publicación buscó transmitir una señal de continuidad luego de que el Partido Republicano perdiera el control de ambas cámaras legislativas en las elecciones de medio término.

Lamelas definió el vínculo como una alianza estratégica y de largo plazo. También destacó la sintonía entre Trump y Milei y sostuvo que ambos gobiernos están construyendo una relación basada en la libertad, la confianza y las oportunidades económicas.

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Una alianza que busca ir más allá de los presidentes

En su pronunciamiento, el embajador planteó que la cooperación bilateral no está atada exclusivamente a las mayorías parlamentarias ni a las afinidades políticas entre los mandatarios. Como parte de esa agenda, mencionó la posibilidad de ampliar las inversiones, el comercio, la generación de empleo y la seguridad.

El mensaje coincide con la estrategia que impulsa la Casa Rosada para darle mayor respaldo institucional al acercamiento con Washington. Tras los resultados electorales, el Gobierno argentino busca acelerar los acuerdos pendientes y evitar que la relación dependa solamente del vínculo personal entre Milei y Trump.

Uno de los objetivos inmediatos es avanzar con el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos, firmado por ambos países en febrero de 2026, que todavía debe completar los procedimientos necesarios para entrar en vigencia. La intención oficial es enviarlo al Congreso argentino durante noviembre.

La victoria demócrata en las dos cámaras podría limitar el margen de acción de Trump en el plano interno y aumentar los controles sobre algunas decisiones de su administración. Entre las cuestiones que generan atención en Buenos Aires aparece la posibilidad de que el nuevo Congreso impulse investigaciones sobre la asistencia financiera que Estados Unidos brindó a la Argentina.

Aunque el Gobierno de Milei sostiene que la orientación estratégica no está en discusión, el cambio de mayorías introduce nuevas condiciones para las negociaciones futuras. En ese contexto, las palabras de Lamelas funcionan como una señal política: Washington busca dejar en claro que su relación con Buenos Aires pretende tener continuidad, incluso cuando el mapa legislativo estadounidense ya no favorece al oficialismo republicano.

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